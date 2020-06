Proyecto que protege ingresos de independientes continúa retrasándose

Laboral & Personas

La votación en la Sala del Senado, que iba a realizarse hoy, se aplazó para el lunes a las 11 horas.

Tras semanas de discusión, ayer el proyecto que establece un beneficio para los trabajadores independientes ante las dificultades generadas por la propagación del Covid-19, fue despachado por la comisión de Hacienda y quedó listo para ser votado en la Sala del Senado.

Sin embargo, esta mañana la votación no alcanzó el quórum requerido y fue postergada para el próximo lunes a las 11 horas. El plazo legislativo de la iniciativa está al límite, ya que ese mismo día vence la urgencia de la iniciativa.

Durante el debate, varios senadores de oposición como Carlos Montes (PS) y Alejandro Navarro remarcaron no estar de acuerdo con el proyecto y aseguraron que votarán en contra.

Mientras, el senador Francisco Huenchumilla (DC) manifestó que se abstendría. El parlamentario llamó a la oposición a rechazar la propuesta, con el fin de discutir todos los temas en la mesa de acuerdo nacional que fue convocada por el Gobierno.

"Lo lógico hubiera sido, que el Gobierno hubiera diseñado desde el principio un plan integral de acuerdo con todos los sectores del país, atendida la gravedad de la crisis (...) pero sin embargo, optó por la política del goteo, de mandar separadamente distintos proyectos con distintos mecanismos y distintos montos, y nos hemos entrampado en cada uno de los proyectos en esa discusión", criticó en primera instancia.

"Esto nos coloca en una situación de presión moral inaceptable. Porque yo tengo dos opciones: si voto en contra, se me va a decir 'usted está en contra de los objetivos concretos de este proyecto, no quiere ayudar a la gente'. Y si voto a favor, estoy conectando la política del goteo del gobierno, en la cual yo no estoy de acuerdo", señaló Huenchumilla.

Detalles de la iniciativa

Se establecerá un beneficio transitorio para enfrentar el impacto económico originado por el Covid-19 hasta por un máximo de tres meses, continuos o discontinuos, dentro de los seis meses siguientes a contar del 1º de mayo de 2020.

Los trabajadores tendrán que haber emitido boletas de honorarios en a lo menos cuatro meses, continuos o discontinuos, de los 12 meses anteriores al 1° de abril de 2020, o haber emitido boletas de honorarios en a lo menos ocho meses, continuos o discontinuos, en los 24 meses anteriores a la referida fecha.

Además, deberán haber experimentado una disminución de, al menos un 30% en sus ingresos. Anteriormente se había planteado un 20%. En cuanto al monto máximo de crédito, este se aumentó desde los $ 500.000 a los $ 650.000.

Respecto al subsidio, éste dependerá del nivel de rentas del trabajador, pero siempre tendrá un tope máximo de $ 75 mil.

Específicamente, el subsidio será equivalente al 70% de la cantidad que corresponda a la diferencia de comparar el Ingreso Mensual con el Ingreso Promedio Mensual -por cada mes respecto del cual se reciba el beneficio- para aquellos trabajadores que de la división les resulte una cantidad de hasta $ 320.500.

Será equivalente al 50% cuando la división señalada anteriormente les resulte una cantidad superior a $ 320.500 e igual o inferior a $ 400.000.

Por último, el subsidio será equivalente al 40% cuando la diferencia entre los ingresos mensuales sea mayor a $ 400.000 e igual o inferior a $ 500.000.

Respecto a la devolución del beneficio, este se reintegrará ante el Servicio de Tesorerías, en tres cuotas anuales y sucesivas, sin multas ni intereses. La primera cuota anual corresponderá a un 20% del beneficio total obtenido y cada una de las dos cuotas anuales restantes, corresponderán a un 40% del beneficio total obtenido.

Las cuotas de reintegro se pagarán en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta, debiendo enterarse la primera cuota en el proceso que se lleve a cabo en 2022. Anteriormente se propuso el 2021.