¿Qué proponen los candidatos presidenciales en materia de sindicatos y negociación colectiva?

La mayoría de las cartas a las primarias de este domingo abordan el tema en sus bases programáticas.

Al ejercicio realizado hace unos días por Diario Financiero, en el cual se realizó una revisión de los programas de gobierno -y bases programáticas, en el caso de Joaquín Lavín- se decidió sumar un zoom a los aspectos laborales para analizar en detalle la mirada de los precandidatos con relación a los temas sindicales.

Regulación de los grupos negociadores, sindicatos más fuertes y negociación colectiva por rama son algunos de los temas planteados por los presidenciables en la materia.

En el ejercicio se incluyó a la socialista Paula Narváez, quien si bien no participará de las primarias, ha confirmado su candidatura y ha socializado sus propuestas. Carlos Maldonado y José Antonio Kast, en tanto, no fueron considerados ya que todavía no cuentan con programas oficiales.

Gabriel Boric: negociación ramal

En el programa del candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, se plantea que se reconocerá el derecho a huelga y a la negociación colectiva de los funcionarios públicos "conforme a los estándares propuestos desde el Derecho Internacional del Trabajo, sin perjuicio de lo que exija la nueva Constitución".

Y no es lo único: también se propone un fortalecimiento de las organizaciones sindicales, de la negociación colectiva y del derecho a huelga. "Trabajaremos para establecer un nuevo modelo de relaciones colectivas de trabajo basado en la libertad sindical, que permita que el diálogo social, entendido como la instancia de diálogo entre Gobierno, Organizaciones Sindicales y empresarios, se desarrolle en condiciones de igualdad", dice el programa.

El documento, además, propone establecer la titularidad sindical en la negociación colectiva y la eliminación de los grupos negociadores. Asimismo, también se plantea fijar cuotas de género en las directivas sindicales y las comisiones negociadoras sindicales, de un mínimo de 40%.

"Ampliaremos la cobertura de la negociación colectiva mediante un sistema multinivel/ramal. Además, eliminaremos la prohibición de negociar colectivamente sobre materias que dicen relación con la administración de la empresa, y promoveremos la ratificación por parte de Chile del Convenio N°154 de la OIT sobre fomento de la negociación colectiva", dice el programa, agregando que también se busca robustecer el derecho a huelga, entre otros temas.

Daniel Jadue: aumentar cobertura de negociación colectiva al 100%

El precandidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, como primer punto en temas sindicales, se propone avanzar en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, situándola más allá del ámbito de la empresa, eliminando la restricción de las materias a negociar y simplificando su procedimiento.

Además, el precandidato propone impulsar la negociación colectiva ramal, por cada sector y subsector económico, "donde los acuerdos alcanzados se convertirán en estándar para los y las trabajadoras sindicalizadas y las no sindicalizadas, llevando así la cobertura de la negociación colectiva al 100%".

Este último punto, de acuerdo al programa, "conlleva al reconocimiento de la huelga como un instrumento de la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus intereses tanto en el ámbito privado como público. La huelga será reconocida a todo evento, al ser la principal estrategia sindical para alcanzar mejores condiciones laborales, la huelga podrá ser ejercida más allá de la negociación colectiva".

Sebastián Sichel: evitar la "judicialización laboral"

En el programa del independiente Sebastián Sichel, los temas sindicales son parte del item "Chile con mejor diálogo laboral", en el que propone reformar aspectos "pendientes" en materia de sindicalización y negociación colectiva que faciliten el llegar a acuerdos "y eviten la judicialización laboral".

Así, apunta a regular la situación legal de grupos negociadores. En torno a este tema, el programa expone que el Tribunal Constitucional legitimó a los grupos negociadores como sujetos de la negociación colectiva, pero en el Código del Trabajo no se encuentra regulado el procedimiento de negociación, por lo cual "es deseable resolver esta situación anómala, buscando preservar la negociación colectiva como un derecho del trabajador y el principio de libertad de asociación".

Sichel, en su programa, también es partidario de ampliar los temas a abordar en las negociaciones colectivas. "Es necesario fomentar con mayor fuerza las posibilidades generadas por la ampliación de materias de negociación colectiva hacia temas como acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, el ejercicio de la corresponsabilidad parental, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa y los acuerdos para la capacitación y reconversión productiva, los cuales debieran ir ganando importancia en las prioridades sindicales en un contexto de automatización", dice el programa.

En sus propuestas, el precandidato también propone permitir la adaptabilidad de la jornada laboral a través de la negociación colectiva y otorgar derechos colectivos a los trabajadores independientes que laboran en plataformas virtuales.

Mario Desbordes: fortalecer las organizaciones sindicales

El programa del candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, solo menciona que se le dará importancia a aquellas políticas orientadas a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, "especialmente aquellas capaces de generar vínculos comunitarios, como los sindicatos, los clubes deportivos, las iglesias, etc. Son estas instancias de participación, además, la primera línea de defensa contra el avance del narcotráfico en los vecindarios".

Ignacio Briones: una institucionalidad laboral cuatripartita

El exministro de Hacienda y candidato de Evópoli, Ignacio Briones, plantea en su programa crear un consejo económico-social (CES) que reemplace al Consejo Superior Laboral. Este organismo, agrega el documento, tendrá presencia en regiones y estará compuesto por trabajadores, empresas, Estado y organizaciones de la sociedad civil (cuatripartito). "Este consejo permitirá trazar una hoja de ruta sobre los principales desafíos del país en materias económicas, laborales y sociales, abarcando mayor diversidad de políticas que el actual Consejo Superior Laboral".

En materia sindical, el programa sólo hace mención a aumentar la adaptabilidad pactada colectiva, "para hacer más atractiva la formalización vía sindicatos y la adecuación autónoma de las normas laborales a cada sector y organización".

Paula Narváez: asegurar la titularidad sindical

Reformar la legislación laboral, asegurando la titularidad sindical, establecer la negociación colectiva por ramas y la capacidad de negociación colectiva para temporeros y trabajadores de aplicaciones, con parte de las propuestas sindicales de la candidata socialista Paula Narváez.

"Promoveremos una negociación colectiva articulada a nivel ramal sectorial, superando la actual restringida al nivel de empresa", dice el programa de Narváez, agregando que también se busca ampliar los contenidos de la negociación.

El documento, además, propone impulsar el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, entregándoles herramientas de participación directa, ampliando el derecho de información sobre nuevas materias, así como reconociéndoles el derecho de consulta ante decisiones empresariales incidentes en el trabajo (despidos colectivos, reestructuraciones empresariales con efectos laborales, entre otras).

El programa, además, plantea reconocer la titularidad sindical efectiva, eliminando barreras de entrada y al ejercicio del derecho, entre otras.

Joaquín Lavín

Las bases programáticas de Joaquín Lavín no contemplan propuestas en temas sindicales.