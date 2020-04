Qué temas quedaron "pendientes" en la Ley de protección del empleo

Laboral & Personas

El pasado miércoles por casi dos horas el abogado laboral, Gabriel Halpern de PwC, abordó en el webinar "Aspectos Laborales respecto a Covid 19", los principales ejes de la Ley de protección de empleos.

El pasado miércoles por casi dos horas el abogado laboral, Gabriel Halpern de PwC, abordó en el webinar "Aspectos Laborales respecto a Covid 19", los principales ejes de la Ley de protección de empleos, y aclaró diversas dudas respecto a su entrada en vigencia.

Y si bien en su presentación el abogado valoró la normativa, señaló que debido a la celeridad con la que se tramitó "quedaron algunos asuntos pendientes" que deberán ser resueltos por la Dirección del Trabajo a través del dictamen que tendrá que elaborar respecto a la norma.

"Una pregunta recurrente que es si las empresas que se acogen a la Ley pueden ayudar económicamente a sus trabajadores, en caso que sus contratos se encuentren suspendidos", dijo el abogado, explicando que no existe claridad sobre esta posibilidad.

Otra materia que de acuerdo a Halpern no estaría del todo resuelta, es si se deben o no pagar gratificaciones. "La gratificación no es una remuneración porque no es una contraprestación por servicios, la gratificación es una forma de participación de los trabajadores en la utilidades de la empresa", comentó.

"La Dirección del Trabajo históricamente ha sostenido una interpretación respecto de estos pagos, que podría generar dudas respecto del alcance que pretenda dar a esta norma", agregó.

¿Quiénes quedan excluidos de la norma? es otra de las materias en las que Halpern recalcó que no existe claridad. Según explicó el abogado, no está claro si esta situación afecta a los trabajadores de universidades que reciben distintos tipos de financiamiento, incluido de CORFO, o si también serán excluidos aquellos trabajadores de establecimientos que prestan servicios de alimentación a colegios municipales. A juicio del experto, en estas materias el pronunciamiento de la DT será clave.