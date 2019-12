Reajuste del sector público: trabajadores insisten en alza salarial de 7% y piden mejoras en condiciones laborales

Laboral & Personas

Hoy se realizó la primera reunión entre el gobierno y los representantes de los funcionarios del sector público. Pese a que la mesa recalcó las exigencias presentadas en octubre, dijo que las cifras están sujetas a modificaciones por el contexto social.

Tras casi dos meses de espera, la mesa del sector público se reunió hoy por primera vez con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la titular de Trabajo, María José Zaldívar, para dar inicio a la tradicional negociación del sector que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la administración pública.

En la reunión de hoy la mesa mantuvo intacto el petitorio presentado a las autoridades a inicios de octubre, conservando la solicitud de un reajuste nominal de 7% para los funcionarios públicos. Sin embargo, la coordinadora de la instancia elegida por las confederaciones, Ana María Gutierrez, planteó que la mesa es consciente del contexto social que vive el país, por lo cual la cifra está sujeta a modificaciones.

"Evidentemente eso siempre se mueve, pero además nosotros entendemos la situación del país y vamos a seguir trabajando en torno a eso, pero evidentemente el lunes vamos a tener mayor claridad de cómo puede darse el escenario económico", dijo Gutierrez.

En esa línea, la coordinadora sostuvo que "sin duda que serán los presidentes de las confederaciones los que definen cómo se van a mover en este sentido, pero hay plena consciencia de la actualidad que está viviendo el país. Pero también el gobierno de turno no puede pasar y endosarle el costo a todos los trabajadores", agregó.

Más allá del guarismo

En conversación con DF, Gutierrez recalcó que la negociación pide mejoras laborales que van más allá del tema económico. Es más, una de las primeras solicitudes de la instancia al Ejecutivo fue que éste detenga las desvinculaciones de trabajadores a contrata, al menos durante el periodo que dura la negociación.

"Hoy día se estaba informando de la no renovación de muchos trabajadores a contrata, por lo cual nos parece contradictorio esto, eso se lo dijimos al ministro (Briones), que a lo menos se suspendiera el proceso de notificación. A nosotros nos tensiona que por un lado estemos dialogando con el gobierno y que por el otro estamos con notificaciones de despidos", dijo la coordinadora.

En esa línea, Gutierrez recalcó que como mesa no solo buscan mejoras salariales, sino que además cambios en la estructura laboral que les aseguren a los funcionarios públicos estabilidad laboral. "En la administración pública en general, no hay más de un 30% de funcionarios que esté sometido a la calidad de titular o en planta, el resto está sometido a la calidad de contrata u honorarios, y eso no es estable", dijo.

Con respecto a estas otras materias, el petitorio de la mesa también solicita: la creación de instancias judiciales pertinentes para la defensa del emleo público; libertad sindical; aumentar la restricción de reemplazo de licencia médica; seguridad social; regularizar el desarrollo de la carrera funcionaria, entre otras materias.

La mesa volverá a reunirse el día lunes con el Ejecutivo, se espera que en esa cita se logre algún grado de avance.