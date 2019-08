Reducción de jornada: senadores de oposición se cuadran con proyecto de Vallejo y se lanzan contra el gobierno

Laboral & Personas

Dicen que flexibilización planteada por el ejecutivo apunta a una mayor precarización del empleo.

Un sólido respaldo le entregaron hoy los senadores de oposición al proyecto de rebaja de la jornada laboral a 40 horas presentada por la diputada Camila Vallejo, en el marco de la cita que sostuvieron ambas partes y en la que coincidieron en criticar la flexibilidad laboral que propone el gobierno en su propuesta.

Tras la cita, la diputada Vallejo señaló que la importancia del encuentro radica en que es necesario que los senadores respalden su iniciativa para que se convierta en ley de la República. Añadió que también abordaron "la mal llamada flexibilización laboral que está imponiendo el gobierno, que apunta a una mayor precarización (...) y a la eliminación de los sindicatos y del poder de negociación colectiva que tienen".

Manifestó su aspiración de que cuando llegue el proyecto de rebaja de la jornada laboral a la Cámara Alta "podamos profundizar en la discusión y contemos con el respaldo de la oposición", en los votos.

Justamente para informarse del proceso, la diputada indicó que los senadores preguntaron acerca de los tiempos, de cuándo llegaría la iniciativa al Senado para prepararse para ese debate, pero "ya hay un respaldo político y eso se agradece y se valora", enfatizó.

Respecto de la acusación del gobierno sobre la inconstitucionalidad del proyecto, Vallejo fue categórica: "es un proyecto que está absolutamente ajustado a los marcos constitucionales. Si al gobierno no le gusta, que no busque artilugios para hacer que esto no avance", sentenció.

Por su parte, el vicepresidente de la Corporación, senador Alfonso De Urresti (PS), explicó que "es inconveniente estar declarando o haciendo referencias de inconstitucionalidad de un proyecto" y, que "lo importante es que hoy día, Camila, como autora del proyecto ha venido al comité político de la oposición a plantear cuál es el objetivo detrás de esta iniciativa, que claramente es avanzar en calidad de vida, fortalecimiento del tiempo libre que tengan los trabajadores".

De Urresti dijo que se pusieron de acuerdo con la diputada sobre el trámite legislativo de la iniciativa y conocieron cuáles son los avances. E insistió en que el proyecto del gobierno de rebaja de la jornada laboral a 41 horas "claramente va en el sentido de la flexibilidad laboral".

Y recordó que el proyecto de Vallejo fue presentado hace más de dos años "y ha concitado no sólo el apoyo de la opinión pública, sino también parlamentario. Por lo mismo, es importante que desde el Senado anticipemos este debate, porque creemos que es conveniente, porque va en el camino correcto y también es un punto de unidad de la oposición para decir éste es el Chile que aspiramos a representar".