Reflota idea de ley corta en reforma de pensiones centrada en potenciar el Pilar Solidario

Comisión de Hacienda del Senado siguió ronda de audiencias escuchando a Rodrigo Valdés, Álvaro Gallegos y Andras Uthoff.

La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (DC), planteó ayer que el Ejecutivo debe abrirse a una ley corta que garantice una mejora al Pilar Básico Solidario y a las jubilaciones actuales y futuras inmediatas.

El plantemiento, que ha surgido en más de una ocasión en el Senado dada la lenta tramitación de la reforma al sistema de pensiones, surgió luego que la parlamentaria escuchó las exposiciones del exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos; del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y del economista de la U. de Chile, Andras Uthoff.

Cada uno de ellos expuso una serie de reparos sobre los efectos reales de la reforma para mejorar las pensiones y el financiamiento involucrado.

Rincón sostuvo que surgen dudas técnicas en cuanto “a lo que esto significa no solo en el gasto fiscal, sino que en cuanto a las futuras pensiones”. Por lo mismo, dijo, “se hace evidente la necesidad de abrir un espacio mayor de debate y análisis para que el Ejecutivo responda las consultas de los expertos”.

La senadora agregó que “tal como lo señaló Rodrigo Valdés, no se ve viable que esto pueda ser resuelto en una comisión mixta en dos semanas”.

Adelantó que quedan varios invitados pendientes y una vez terminadas las audiencias el 21 de julio, “veremos qué hacemos. No estoy disponible para que el día de mañana me digan usted es responsable de un sistema que no cambió y que sigue entregando malas pensiones”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmó que “sabemos que hay que hacer cambios bien estructurales y lo que tenemos sobre la mesa tiene profundos reparos. Estamos muy mal encaminados en los tiempos para abordarlo. Pongámosle un freno y generemos un espacio de conversación distinto. Si no vamos a legislar a la rápida”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) planteó que la reforma venía consensuada de la Cámara de Diputados y que luego “se enredó, hubo tres retiros entremedio y se ha complejizado el futuro de las pensiones. No se si hay espacio para construir un nuevo entendimiento”.

En este marco, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, señaló que la motivación es mejorar las pensiones y las diferencias se relacinan con el cómo.

“Le pido a la comisión que no claudique, el Gobierno está disponible al diálogo, pero no nos gustaría parar, somos partidarios de escuchar a todos los expositores y luego ver cómo seguir el proceso legislativo”, manifestó.