Registro de contratos laborales: sondeo revela que un 94% ha tenido problemas con la plataforma de la Dirección del Trabajo

Laboral & Personas

Sondeo mostró que un 72% de los encuestados señaló como deficiente la modernización electrónica del servicio.

La modernización de la Dirección del Trabajo y la nueva obligatoriedad de las empresas de registrar los contratos laborales, las remuneraciones y otras informaciones, está generando más de un dolor de cabeza al interior de las empresas.

Así lo reflejó un sondeo realizado por el Colegio de Contadores a más de 800 asociados, el cual mostró que gran parte de ellos ha tenido problemas con el portal del servicio en el cual se debe ingresar la información.

"La página no es estable, no se puede realizar carga masiva de información, el proceso es lento", critica Juan Pizarro, director ejecutivo de la comisión tributaria del Colegio de Contadores.

De acuerdo al sondeo, un 94% de los encuestados no ha podido ingresar la información solicitada por la DT antes del 15 de octubre. En el detalle, los problemas más recurrentes entre los asociados son: lentitud de la página web (41%), imposibilidad de subir información (30,2%) y validación de la información (8,7%).

En esa línea, un 72,2% calificó como deficiente la implementación de los contratos y libros electrónicos por parte del servicio.

"No es una modernización, es una digitalización. Acá no ha existido capacitación, y las empresas, especialmente las más pequeñas, se están exponiendo a multas porque no se podrán respetar los plazos", agregó Pizarro.

Respecto a las capacitaciones, la encuesta mostró que un 62,3% señaló que no ha recibido capacitación respecto a la carga de información digital al servicio.

Si bien la Dirección del Trabajo extendió hasta el 30 de octubre el plazo para subir la información del libro de remuneraciones electrónico -el plazo original era el 15 de octubre-, el sondeo mostró que no fue suficiente dicha extensión de tiempo, ya que un 81,4% de los encuestados señaló que no soluciona los problemas.

Hace unos días, la Dirección del Trabajo fue consultada respecto a este tema, a raíz de los problemas que han observado empresas, gremios y abogados. En dicha oportunidad, el servicio sinceró que han existido problemas con la plataforma, y que están trabajando para solucionarlos.

"En algunos momentos hemos tenido un peak promedio de 50.000 solicitudes de transacciones por hora. Durante dicho proceso se llevan a cabo distintas validaciones en línea con otros servicios, y cuando dichos servicios presentan algún problema, eso afecta el normal funcionamiento de los trámites ofrecidos en nuestro portal MIDT", explicaron.

Desde la entidad liderada por Lilia Jerez, señalaron que están trabajando para ofrecer el servicio de carga masiva en algunos trámites. "Estamos seguros será de utilidad para nuestros usuarios. Informaremos oportunamente sobre dicha implementación", informaron.