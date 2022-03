Remezón en la CUT: Silvia Silva deja la presidencia de la Central

Laboral & Personas

En su reemplazo, el dirigente David Acuña Millahueique asumirá la titularidad de la multisindical.

Cambios en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Durante el fin de semana, se informó que la titular de la Central, Silvia Silva, decidió dar un paso al costado, y renunciar a la presidencia de la multisindical.

En una carta enviada a los dirigentes, Silvia explicó que tomó la decisión de dejar la presidencia por "eventos muy dolorosos" que han sido producidos por dirigentes que "han pretendido ensuciar mi nombre, mi honra y enlodar mi trayectoria sindical, la que comencé hace más de 10 años en Ajunji".

En el escrito, la dirigenta apuntó a una serie de rumores en torno a su vida personal que han comenzado a circular a través de diversas plataformas. "He tenido que tolerar que se inmiscuyan en mi vida privada, transgrediendo todos los códigos de ética que existe en el ámbito sindical, afectando directa y negativamente a mi familia -principalmente, a mis hijos- y a quienes han formado parte de mi equipo de trabajo, denigrando particularmente a las mujeres", criticó.

Por el desgaste de todas estas situaciones en su persona, Silva decidió dejar la presidencia de la Central, con la finalidad de que los rumores en torno a su vida personal no logren entorpecer el funcionamiento de la CUT. "En lo personal, he interpuesto una querella por injurias y calumnias con publicidad y he denunciado ante el Ministerio Público en contra de las y los responsables, exigiendo las penas máximas para que nunca más se repliquen en el sindicalismo estas prácticas despreciables y cobardes", planteó.