Repetto y Swett tildan de “insuficiente” propuesta de regulación laboral para Apps

“Estoy de acuerdo en que el proyecto de ley se quedó corto”, planteó la economista de la U. Adolfo Ibáñez.

A principios de mayo, el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación trabajo, familia e inclusión, el cual -además de plantear diversas propuestas para distribuir la jornada laboral- aborda las nuevas modalidades de empleo, regulando a los trabajadores de aplicaciones móviles, popularmente conocidas como Apps.

Sobre esta materia, la propuesta en cuestión propone que los trabajadores de aplicaciones virtuales -y sólo en aquellos casos en que no se constate la existencia de una relación laboral- estarán obligados “a emitir boletas de honorarios por sus servicios y, por tanto, estarán obligados a cotizar previsionalmente si anualmente perciben honorarios por un total superior a cuatro ingresos mínimos mensuales”.

Ayer esta temática fue analizada por la economista y académica de la Universidad Adolfo Ibález, Andrea Repetto, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, quienes llegaron hasta la sede de la Democracia Cristiana para exponer sobre la agenda laboral que ha impulsado el Ejecutivo.

“Hoy la informalidad se subió a las motos, a los autos, la informalidad le toca el timbre de su casa para dejarle el pedido del supermercado. La informalidad está a un click cuando compro en una plataforma de afuera. ¿Esto no lo estamos viendo o no lo queremos ver?”, fue parte de lo que planteó el titular de la CPC en su intervención.

A juicio de Swett, el debate es complejo, pero a su juicio sí habría un vínculo laboral. “Nos caemos en estos conceptos técnicos de decir si hay subordinación o independencia. Yo creo que la hay, por supuesto que la hay, cuando a mí me dicen recoja en un auto a tal señor, en tal lugar, y ese señor me va a evaluar, me va a poner estrellitas, ¿eso no es subordinación ni dependencia?”, se preguntó Swett.

En este marco, el dirigente recordó una anécdota con el director del Trabajo, al cual le consultó sobre si el servicio fiscalizaba o no a los trabajadores de este tipo sin obtener una respuesta clara.

¿Es suficiente lo planteado en el proyecto? Tras su intervención, el líder empresarial agregó que se necesita más. “Claramente, el problema que tenemos en Chile es que cada vez que hay uno ponemos una ley y no fortalecemos la fiscalización. Hoy la fiscalización de la DT a las plataformas comerciales es prácticamente cero. Nosotros planteamos ese capítulo que debe incorporarse”, expresó.

Una opinión en la misma línea dio Repetto, quien comentó que la propuesta del Gobierno es insuficiente.

“Estoy de acuerdo en que el proyecto de ley se quedó corto, lo que hace el proyecto es tratar de encasillar a los trabajadores dentro del Código del Trabajo, y no son ni una cosa ni la otra, este es un problema que han tenido varios países del mundo”, comentó la economista.

A juicio de la también académica de la UAI, la propuesta del Ejecutivo debió abordar otras temáticas. “La solución que propuso el gobierno es que esos trabajadores den boleta ahora y con eso tengan acceso a ciertas cosas. Creo que hay que ir más allá, creo que si estos trabajadores quizás no trabajan para la plataforma, sí deberían ser capaces de negociar con la plataforma, deberían poder negociar sus condiciones laborales”, planteó junto con señalar que estos trabajadores deberían poder tener una mayor protección cuando sean desvinculados de la aplicación.