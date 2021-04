Laboral & Personas

En marzo se perdieron 120 mil puestos de trabajo, según la encuesta realizada por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, previo a que se decretara la cuarentena en toda la Región Metropolitana.

El endurecimiento de las medidas de restricción a la movilidad de las personas dio un golpe a la recuperación del mercado laboral durante marzo. De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD), que realiza cada tres meses el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, desde diciembre del año pasado se perdieron 120 mil puestos de trabajo, con lo que los ocupados llegaron a 2,8 millones.

Si bien la encuesta fue realizada entre el 7 y el 13 de marzo, previo a que toda la Región Metropolitana entrara en cuarentena, existe una relación directa entre las restricciones sanitarias y el deterioro en el empleo, de acuerdo con la directora de la entidad, Lorena Flores.

“Vemos cierta influencia (…) ya la mayoría de las comunas se encontraba en Fase 2 y eso puede explicar de cierta de manera la caída que ha habido en el trimestre en los ocupados”, señaló.

Junto a esto, en el trimestre los inactivos crecieron a 2,5 millones, sumando poco más de 164 mil personas que optaron por no buscar trabajo ante la desocupación. Ello, a juicio de Flores, da cuenta de que “las personas se están yendo a la inactividad inmediatamente, en vez de pasar por algún período de búsqueda de empleo”.

Por tipo de empleo en el asalariado la destrucción fue de 98 mil plazas laborales, mientras que el independiente fue de 22 mil.

Con este cuadro, la tasa de desempleo -que refleja el número de personas desocupadas expresado como porcentaje de la fuerza de trabajo- en el Gran Santiago se ubicó en 11,3%, lo que significó 0,2 puntos porcentuales menos frente a la consulta previa.

De los 368 mil desocupados registrados en la encuesta de marzo, un 87,8% corresponde a cesantes, es decir quienes han trabajado anteriormente con remuneración.

En tanto, en la Región Metropolitana se elevó 0,1 punto al situarse en 11,2%.

El desaliento para buscar trabajo

Según el análisis de la entidad, del total de inactivos registrados en marzo, menos del 1% declaró que “se mantiene en esa condición debido a que ha recibido un subsidio del Estado, o bien, ha retirado el 10% de sus fondos acumulados en la AFP para su jubilación. En tanto un 9% lo atribuye a las cuarentenas.

En tanto de los 2,5 millones de inactivos unas 100 mil personas no buscaron empleo debido a la pandemia, aunque tenían deseos de trabajar. De ellos, según Flores el 25% explica que lo hizo motivado por las cuarentenas.

Ante esto manifestó que "se ha pensado (que la falta de mano de obra) tiene que ver con los subsidios y el retiro del 10%” pero explicó que los datos apuntan a que ello ocurre “más bien por el estado de cuarentena” en donde las personas optan por no arriesgarse a un contagio o no salen porque simplemente no tienen un permiso para buscar empleo.

Otra variable a considerar, a su juicio, es el rol que juegan las expectativas de las personas: “ Si lo que estoy viendo es que se están destruyendo empleos -no hay restaurant abierto, hay mucho comercio que está cerrado- entonces ¿a dónde salgo a buscar?. Por eso las personas se están yendo de inmediato a la inactividad, porque no hay expectativas de encontrar un empleo si la economía va a estar cerrada”.