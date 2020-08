Retiro del 10%: Estado tendrá que aportar para más de 340 mil pensiones

Laboral & Personas

El superintendente Osvaldo Macías expuso ayer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, expuso ayer ante la comisión de Hacienda de la Cámara sobre el proceso del rescate de parte de los ahorros previsionales.

En la sesión, Macías explicó el efecto que tendrá este retiro en las jubilaciones de aquellos que ya están pensionados. Cabe recordar que el rescate de saldo sólo afectará los montos de las pensiones de quienes estén en las modalidades de retiro programado (RP) y renta temporal (RT).

Según datos del regulador, 803.687 personas se jubilaron a junio pasado por retiro programado o renta temporal. De ese total, 79.693 cuentan con la Pensión Mínima Garantizada por el Estado (PMGE). No tienen saldo acumulado, por ende no pueden rescatar. Además, 381.635 personas ya tienen algún aporte del Estado de un monto definido que no varía.

Ahora, el Fisco tendrá que aportar para 342.359 pensiones (para aquellos que rescaten) producto del retiro de ahorros previsionales. Esto, porque reciben una pensión apoyada por la PMGE o acceden al Aporte Previsional Solidario (APS) con pensión garantizada.

El superintendente dvirtió que los pensionados fuera del Pilar Solidario y sin garantía estatal verán reducida su pensión si solicitan parte de sus fondos.

Aquellos jubilados que ajustan su jubilación a la Pensión Básica Solidaria tienen dos opciones: retirar todo su saldo (quedarán sin pensión) o rescatar una parte y así seguir recibiendo su pensión ajustada hasta que se agote el saldo (quedarán sin pensión antes). "De este grupo, hay quienes podrán acceder al Pilar Solidario producto de quedar sin pensión ahora o en el futuro", precisó la autoridad.