Retiro del 5% de los fondos de AFP: “No es una solución efectiva para esta crisis”

Sostiene que la propuesta de AFP UNO no aborda el problema de los trabajadores independientes.

- ¿Qué viene ahora en su agenda? ¿La reforma previsional?

- Es súper importante seguir avanzando en la reforma previsional, independiente que hoy no sea lo de la contingencia, hay muchos aspectos de los que tenemos que hacernos cargo. Nosotros hemos mantenido el trabajo, las mesas técnicas han continuado durante todo este periodo elaborando y buscando llegar a los puntos de encuentro.

- ¿Tienen fechas tentativas de cuándo se retomaria el debate?

- Estamos en un periodo absolutamente extraordinario, los temas a los que se les está dando urgencia son los que necesitamos para superar esta contingencia. El proyecto de pensiones es muy importante, pero en este momento estamos trabajando en otra línea. Eso no quiere decir que le vayamos a quitar la importancia, de hecho todas las semanas seguimos trabajando en él. Pero hoy nuestra prioridad legislativa claramente es resolver una serie de temas que estamos teniendo hoy y que son la vida misma.

- Usted ha rechazado la idea que los afiliados puedan tener la posibilidad de rescatar parte de sus ahorros previsionales, excepto para enfermedades terminales como señala la reforma, pero con la propuesta de AFP UNO dijo que no le parecía conveniente aunque podría analizarse más en profundidad ¿A qué se refería con eso?

- La medida de retirar los fondos es una medida que, a mi juicio y según muchos expertos que así lo han señalado, va en la línea contraria a mejorar las pensiones, y eso es algo que lo hemos dicho hasta el cansancio y lo sigo opinando.

Lo segundo, y que me hace más sentido en esta crisis, es que si la idea es proteger a los trabajadores con menos ingresos, y esta medida viene a beneficiar al mismo universo de personas que lo hace la Ley de Protección de Empleo, que son los dependientes. Si ya le dimos una solución a través de esta Ley y todavía nos queda un universo de personas que son quienes no cotizan o que no tienen fondos suficientes en sus AFP, como son los informales, los trabajadores a honorarios, nos parece que claramente no es una solución efectiva para esta crisis.

- El proyecto de protección del empleo usa en primer lugar la cuenta individual del seguro de cesantía del trabajador, acá también se trata de fondos de los trabajadores. ¿Por qué en un caso si y en el otro no?

- No es así, hay una diferencia muy importante. Las cotizaciones para pensiones son dineros del trabajador que el empleador retiene y entrega a la AFP. Los recursos del seguro de cesantía, que es una cotización del 3%, es de cargo mayoritariamente del empleador, son recursos que el empleador entrega a este seguro, sólo los trabajadores con contrato indefinido cotizan un 0,6% de este 3%.

Si se entiende esto, es la misma lógica que nosotros aplicábamos cuando estábamos en la tramitación del proyecto de pensiones y decíamos que sí se puede hacer solidaridad con parte de la cotización del empleador. Aquí es la misma lógica.