Salario mínimo: Briones cierra la puerta a mayores alzas de cara a votación en la Cámara de Diputados

Secretario de Estado descartó implementar un alza de $ 10.000 "no es posible, se escapa completamente de la realidad que vive el país", dijo.

Horas complejas se viven en la Cámara de Diputados. En este momento, el Gobierno -particularmente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones- se encuentra desplegando sus últimos esfuerzos para lograr un acuerdo con los diputados en una fórmula para reajustar el salario mínimo.

Sin embargo, al parecer el Ejecutivo no innovaría mucho en términos del guarismo de alza salarial. Al menos así lo transmitió el ministro Briones, quien insistió que el escenario económico actual es complejo, lo que dificulta lograr implementar un alza mayor al reajuste salarial.

"El salario mínimo no lo paga el Gobierno. Lo fija el Gobierno, es un piso mínimo para que los empleadores puedan pagar a partir de ahí. Pero el gobierno no es quien lo paga, lo pagan los café, el comercio, que hoy están golpeados y la prueba de ello es que nosotros prontamente vamos a ir con un programa macizo, masivo de US$ 2.000 millones para subsidiar la contratación", dijo Briones.

Respecto a la opción de implementar un alza de $ 10.000, que es lo solicitado por algunos sectores, Briones descartó por completo esta alternativa.

"No es posible, se escapa completamente de la realidad que vive el país. Nunca hemos tenido los niveles de desempleo que tenemos hoy", acotó.

La oferta que se conoce hasta ahora por parte del Gobierno, plantea implementar un reajuste de 0,4% nominal entre septiembre de este año y el mismo mes de 2021, que en términos prácticos implica un alza de 0% real. Sin embargo, esta alternativa puede cambiar según cómo avancen las conversaciones con los parlamentarios, abriéndose la posibilidad a volver a negociar un reajuste salarial en marzo del próximo año, dependiendo de las condiciones económicas en que se encuentre el país.

Se espera que en las próximas horas la Sala de la Cámara de Diputados vote la propuesta del Gobierno, la cual fue rechazada en la comisión de Trabajo.