Salario mínimo: Cámara de Diputados posterga votación a la espera de que el Gobierno mejore su propuesta

Ministro Briones insistió en que se trata de una propuesta que responde a un escenario complejo, y que el Ejecutivo sigue abierto a volver a negociar en marzo.

De forma extraordinaria, hoy la Sala de la Cámara de Diputados acordó no votar y postergar para mañana la votación de la propuesta del Gobierno para reajustar el salario mínimo, el cual actualmente es de $ 320.500.

La oferta del Gobierno -que plantea implementar un reajuste de 0,4% nominal que en términos prácticos implica un alza de 0% real-, fue duramente criticada por la oposición, quienes finalmente tras un receso de Sala acordaron darle al Gobierno un día más para que mejore su propuesta.

En la Sala, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró que se trata de un planteamiento que responde a un escenario económico poco usual por el impacto negativo de la pandemia. Sin embargo, sus argumentos no lograron convencer a los parlamentarios.

"Es importante consignar que los anteriores reajustes del salario mínimo, que típicamente tenían un crecimiento importante (...) se daban en un contexto de una economía que crecía, uno puede discutir si mucho o poco, pero era una economía que crecía. Y además en una situación de desempleo que era tres veces mejor que la actual. Me parece que es bastante claro que hoy día nos enfrentamos a un hito inédito, que nos obliga a mirar el reajuste del salario mínimo con una perspectiva diferente", sostuvo Briones.

En esa línea, el secretario de Estado reiteró que en el escenario actual se encuentra vigente la figura del Ingreso Mínimo Garantizado, que cual permite que las empresas, en especial las de menor tamaño, no deban costear el aumento de los ingresos salariales.

"Nada más fácil, nada más simple, nada más efectivo para ahorrar recursos de la billetera fiscal que subir el salario mínimo, porque con eso yo traspaso ese costo al empleador, al Pyme y me lo ahorro yo como Fisco. Pero no se trata de eso, no estamos hablando de eso, nosotros como Fisco no queremos ahorrarnos gasto de recursos en el Ingreso Mínimo Garantizado, nuestra preocupación principal es no traspasar ese costo a los empleadores", insistió Briones.

Intentando convencer a los parlamentarios, el ministro transparentó que la propuesta en cuestión "no es algo que a uno le agrade per se", recalcando que se trata de algo que responde al débil y delicado estado del mercado laboral. "Hoy día nuestra obligación es mirar la situación laboral y es por eso que como Ejecutivo hemos propuesto un reajuste del salario mínimo que mantenga el poder de compra de los trabajadores", recalcó.

¿Volver a negociar en marzo?

Tal como ya había planteado el secretario de Estado ante la comisión de Hacienda, hoy Briones reiteró que el Ejecutivo está "disponible" a volver a dialogar en torno al reajuste en marzo.

"Quiero señalar algo claramente. Nuestra total disposición a conversar, y creo que uno de los puntos aquí planteados es la flexibilidad del Ejecutivo a que en lugar de que el reajuste que estamos planteando dure un año, bueno hagamos una estación intermedia y que dure hasta marzo. Como planteó la CUT, de forma que en ese momento parece muy razonable evaluar cuál es la situación del mercado laboral", insistió Briones.

Debate legislativo

Pese a todos los esfuerzos del titular de Hacienda, y los argumentos detrás, desde la oposición se generó una dura crítica a los guarismos propuestos.

"Es indudable que esta propuesta es una bofetada para la gente, que luego de meses de espera no ve ningún respaldo real. Esta alza, que es de $1.500 no alcanza ni para comprar mascarillas", criticó la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans.

En la misma línea, el diputado PS, Manuel Monsalve, agregó que "hay 350 mil trabajadores que no han visto mejorados sus ingresos, y eso es responsabilidad del gobierno. (...) Acá hay que desacoplar el subsidio del Ingreso Mínimo Garantizado del salario mínimo, para que el alza de uno no implique la caída del otro. Le pedimos al Gobierno sentarse a conversar, la propuesta de hoy día no es viable. El gobierno debe buscar resolver esto y darle un mejor salario a los trabajadores".

El presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), también se mostró crítico a la propuesta, apuntando a que se usa como base a las pymes y su debil situación para no subir los salarios. "Un tercio de los trabajadores que reciben salario mínimo trabajan para grandes empresas, Jumbo, Líder. ¿Y van a decir que no pueden acaso subir esos salarios? Claro que pueden hacerlo, pero no lo hacen", criticó.

¿Quiénes ganan el salario mínimo en Chile?

De acuerdo a los datos presentados durante el debate por el economista Jorge Hermann, exjefe de Estudios del Ministerio del Trabajo, en el país hay alrededor de 333.628 trabajadores que reciben entre 0,9 y 1,1 salarios mínimos. De ellos, alrededor de 267.832 están en el rango entre 1 y 1,1 ingresos mínimos.

De acuerdo a lo planteado por Hermann, un 69,5% de los trabajadores que obtienen ingresos alrededor del salario mínimo se encuentran trabajando en micro, pequeñas y medianas empresas.

Respecto a los sectores, los datos muestran que la mitad de los trabajadores que reciben salarios alrededor del mínimo se concentran en cuatro sectores: Comercio, Actividades Inmobiliarias, Construcción y Agricultura.