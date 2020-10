Salario mínimo: Cámara rechaza alza salarial de $ 6.000 y proyecto pasa a comisión mixta

Laboral & Personas

La Sala de la Cámara de Diputados rechazó con 71 votos a favor, 59 en contra y 18 abstenciones las modificaciones del Senado a la iniciativa.

Se veía venir. Finalmente, hoy la Sala de la Cámara de Diputados rechazó -con 71 votos a favor, 59 en contra y 18 abstenciones-, las modificaciones del Senado al proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual.

¿Qué implica esto? Que los diputados rechazaron el incremento de $ 6.000 al salario mínimo, propuesto por el Gobierno, por lo cual ahora la propuesta deberá ser analizada por una comisión mixta, instancia que tendrá que resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara.

A diferencia de lo que ocurrió en las anteriores votaciones, en el día de hoy el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no se refirió en la Sala al proyecto. Sin embargo, sí estuvo presente y pudo escuchar algunas de las intervenciones y comentarios que dieron los diputados al respecto.

"Todos aspiramos a que los trabajadores accedan a un ingreso minimo superior al que fijamos en este debate", comenzó señalando ante la Sala el diputado José Miguel Ortíz (DC), quien aseguró que era necesario aprobar el alza propuesta por el Gobierno.

"Si no aprobamos estos $ 6 mil, no va habrá ningún aumento (...) como bancada apoyaremos la reincorporación del artículo que lo establece", dijo Ortíz, comprometiendo el respaldo de los diputados DC.

En la vereda contraria, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, criticó duramente la propuesta del Gobierno.

"No es obvio aprobar esto, porque la discusión es mucho más amplia, y es una discusión que el Gobierno no la ha querido dar (...) lo que me preocupa es que no seamos capaces de ver los distintos factores sobre la mesa y tratar de armonizar entre los recursos que tenemos, la pandemia y cómo reactivamos la economía", criticó.

En la misma línea, el diputado PS, Marcelo Schilling, señaló que es necesario un incremento mayor del ingreso mínimo. "Vamos a votar en contra para que sigamos conversando en la mixta sobre esto, ministro", señaló en la votación, dirigiéndose a Briones.