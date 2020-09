Salario mínimo: comisión de Trabajo de la Cámara rechaza idea de legislar y propuesta regresa a Sala

Laboral & Personas

Parlamentarios criticaron la ausencia de los ministros de Hacienda y Trabajo, Ignacio Briones y María José Zaldívar, en la cita realizada hoy.

Su primer impase en el Congreso tuvo hoy la propuesta del Ejecutivo para definir el reajuste del salario mínimo.

Hoy la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados rechazó, por siete votos en contra y seis a favor, la propuesta ingresada por el Gobierno, la cual propone implementar un reajuste de 0,4% nominal -que considera la inflación entre marzo y agosto de este año-, que en términos prácticos implica un alza de 0% real.

Si bien en la cita expusieron diversos representantes de las Pymes y expertos -como el titular de Indupan, José Carreño, y el exjefe del departamento de Estudios del Ministerio del Trabajo, Jorge Hermann, entre otros-, quienes recalcaron que en el contexto actual es complejo para las empresas de menor tamaño implementar alzas salariales, los parlamentarios insistieron en que es necesario que el Gobierno entregue una mejor señal al respecto, invitando al mundo empresarial a mejorar los salarios.

La ausencia de los ministros involucrados en las conversaciones, el titular de Hacienda Ignacio Briones y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, en nada ayudó al desarrollo de la discusión, ausencias que fueron criticadas por los parlamentarios de la comisión.

"Yo esperaba que en esta instancia algo pudiéramos dialogar con el Gobierno, me llama la atención que no exista ese interés, porque si no están presentes es porque no existe el interés de generar el espacio de debate", cuestionó la presidenta de la comisión, la diputada Gael Yeomans.

En la misma línea, su par Tucapel Jiménez agregó que "me hubiese gustado que se presentara alguno de ellos, para ver alguna posibilidad de diálogo. Ni siquiera tenemos la posibilidad de hablar qué queda para marzo del próximo año", criticó, agregando que respecto a la opción de implementar subsidios a la contratación, lo ideal sería privilegiar a las empresas de menor tamaño. "Pero no pudimos debatir", agregó.

Desde el oficialismo, en tanto, respaldaron la propuesta del Ejecutivo. El diputado UDI, Patricio Melero, reiteró que se trata de una propuesta responsable, si lo que se busca es ayudar a las pyme y cuidar el empleo.

"Este es el reajuste del salario mínimo más difícil que le ha tocado al país desde la vuelta a la democracia, son demasiadas las variables que están de por medio. Me hacen mucha fuerza los llamados de las PYME que nos piden moderación y nos hacen ver la dificultad que tienen", agregó Melero.

De vuelta a la Sala

Si bien lo "típico" es que una vez que el proyecto pasa por la comisión de Trabajo de la Cámara sea visto por la de Hacienda, en esta ocasión eso no ocurrirá.

¿La razón? Un tema reglamentario según explicó el secretario de la instancia. "El reglamento es claro en decir que la comisión de Hacienda conocerá siempre los proyectos que son de su competencia exclusiva. Este es un proyecto que la Sala de la Cámara le dio la tramitación a dos comisiones, Trabajo y Hacienda, o sea, no es de competencia exclusiva de Hacienda, y como se rechazó el texto, no hay artículos aprobados, no hay nada que mandarle", explicó Pedro Muga a la presidenta de la comisión, quien finalmente optó por devolver la propuesta a la Sala de la Cámara.