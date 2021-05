Salario mínimo: comisión de Trabajo de la Cámara rechaza la idea de legislar del proyecto

Laboral & Personas

Integrantes de la comisión cuestionaron la decisión del Gobierno de mejorar las rentas de los trabajadores aplicando cambios al Ingreso Mínimo Garantizado.

Hoy, por cinco votos a favor, cinco abstenciones y tres votos en contra, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de ley del Gobierno que tiene por finalidad reajustar el salario mínimo de los trabajadores.

El Ejecutivo, si bien ayer presentó algunos cambios a la propuesta, no logró convencer a los parlamentarios, quienes rechazaron que el Gobierno optara por mejorar los salarios de los trabajadores a través de cambios al Ingreso Mínimo Garantizado. (IMG).

La diputada regionalista Alejandra Sepúlveda criticó el actuar del Gobierno. "No puede ser que en el ingreso mínimo garantizado estén también incorporadas las empresas más grandes. Pero además de eso, este no es un proceso automático, hay que postular, estamos hablando solo de 250 mil personas que les llega este ingreso mínimo garantizado, pero no a las 890 mil que hoy necesitan mejorar sus ingresos", cuestionó.

En la misma línea, el diputado comunista Amaro Labra agregó que "creo que hay que hacer esfuerzos mucho mayores de lo que se está haciendo".

En la misma línea, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, cuestionó que "nosotros planteamos el día de ayer que el ingreso mínimo garantizado no llega a todos los trabajadores que reciben un salario mínimo, por lo tanto no es hoy día una respuesta real".

Los cambios

En la cita de ayer, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, informó a la comisión que el Ejecutivo optó mantener los $ 10.500 de alza del actual monto del salario mínimo, pero sumando a la propuesta cambios al IMG.

En concreto, la nueva idea del gobierno plantea, como primer punto, aumentar el tope máximo para acceder al IMG, el cual pasaría de los vigentes $ 393.987 brutos por persona a $421.250. Este ajuste se traduciría en un aumento del universo de beneficiarios.

De forma paralela, el ministro Cerda propuso asegurar un IMG de $ 50 mil para los trabajadores que reciban un salario mínimo, los que actualmente recibían en torno a $ 40 mil por esta herramienta.

Para quienes reciban más de un mínimo, pero menos de $421.250, el monto irá decreciendo.

Pese a que Cerda recalcó que esta es la mejor alternativa para no afectar la contratación de los trabajadores, la idea no convenció a los parlamentarios.

Hoy, a las 15 hrs. está contemplado que la comisión de Hacienda de la Cámara revise el tema.