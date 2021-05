Salario mínimo: Gobierno ingresó proyecto y propone alza de $ 10.500 para este año

Laboral & Personas

La iniciativa también contiene modificaciones al ingreso mínimo garantizado. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazaron la propuesta y señalaron que insistirán con un sueldo básico de $ 500.000

Finalmente, un proyecto sin acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ingresó el Gobierno al Congreso para fijar un nuevo reajuste del salario mínimo.

De acuerdo al texto de la propuesta, el Ejecutivo propone un alza salarial de $ 10.500 al actual monto, el cual es de $ 326.500.

"El monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a $ 337.000, de acuerdo con la variación acumulada entre septiembre de 2020 y hoy, que, de acuerdo a datos disponibles (incluyendo las proyecciones para abril de 2021) es de 3,1%", dice el texto ingresado a la Cámara de Diputados.

De acuerdo al documento, en Chile aproximadamente 840 mil trabajadores ganaban, a diciembre de 2020, una remuneración entre 0,9 y 1,25 ingresos mínimos mensuales. De esos trabajadores, alrededor de un 31% son menores de 30 años y se encuentran principalmente en los sectores del comercio (19%), servicios administrativos y de apoyo (13%), construcción (12%), y agricultura y pesca (10%) . Adicionalmente, un 67% de ellos se concentran en empresas con menos de 50 trabajadores.

El texto, además, propone aumentar de $ 243.561 a $ 251.394 el monto del ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 65 años de edad y menores de 18 años.

Pero no es lo único, también se propone reajustar la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y sus tramos de ingresos mensuales.

Así, éstos quedarán establecidos de la siguiente formas: $ 13.832 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $353.356; $8.488 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $353.356 y no exceda de $516.114; y $2.683 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $516.114 y no exceda de $804.962.

El proyecto, además, establece que el subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la Ley 18.020 será de $13.832.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su lado, rechazó la propuesta del Ejecutivo, y planteó que insistirán en el Congreso con su idea de establecer un salario mínimo de $ 500.000.

"Hoy se debe avanzar en un salario mínimo que permita superar la linea de la pobreza, no sólo respecto de justicia con el costo de la crisis que han debido pagar los trabajadores, sino que principalmente porque este es el único y mejor mecanismo para poder reactivar la economía", dijo la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa, agregando que esperan tener una mejor acogida de sus planteamientos en el Congreso.

"Vamos a insistir en el debate respecto de nuestra propuesta y esperamos que en el parlamento tengamos una mejor acogida que la que tuvimos con el Ejecutivo, que en la práctica lo que hizo fue desahuciar el diálogo para poder imponer una propuesta que está muy lejos de lo que planteó la CUT".

Ingreso mínimo garantizado

Pero el sueldo mínimo no es todo. El proyecto ingresado al Congreso también contempla cambios al ingreso mínimo garantizado, regulado en la Ley 21.218.

El proyecto establece que si a un trabajador le corresponde un pago menor a $ 5.000 por concepto del subsidio establecido en esta ley, el monto del subsidio se ajustará en dicho valor.

También se modifican los plazos para hacer cobro del beneficio. Si actualmente la normativa contempla un plazo de seis meses, el proyecto ingresado al Congreso establece un periodo de un año para realizar el cobro.

Respecto a esto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que "tenemos que tener la capacidad de varios instrumentos. Hoy discutimos el sueldo minimo, pero también vamos a estar discutiendo el ingreso mínimo garantizado, y ambas cosas las tenemos pensadas de forma tal que les permita a los chilenos complementar sus ingresos y tener mayores ingresos. Eso es lo que estamos tratando de hacer".