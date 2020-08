Salario mínimo: Hacienda y CUT avanzan en conversaciones por protección del empleo, pero reajustabilidad salarial sigue pendiente

Laboral & Personas

Este domingo se realizará un sexto encuentro entre los actores, en el que se espera hayan mas definiciones, ya que el plazo para presentar la propuesta finaliza este lunes.

Intenso será este fin de semana al interior de Teatinos 120. Hoy se realizó la quinta reunión para definir el reajuste del salario mínimo entre el Gobierno -representado por los ministros de Hacienda y Trabajo, Ignacio Briones y María José Zaldívar, respectivamente- y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Tras la cita, la líder de la multisindical, Bárbara Figueroa, valoró el respaldo del Ejecutivo a algunas de las demandas de los trabajadores, como medidas de protección del empleo, criticó que aún no se avance en el reajustabilidad del sueldo mínimo, el cual actualmente se ubica en $ 320.500.

"Hemos desarrollado la quinta reunión de negociación del salario mínimo con el Ministerio de Hacienda, y podemos decir que si bien el planteamiento de la CUT ha sido escuchado respecto de la protección del empleo y la necesidad de que cualquier política de subsidios a las empresas para la contratación tenga que ser sobre la base de que las empresas hayan pagado cotizaciones, no tengan prácticas antisindicales, y puedan acreditar una efectiva situación crítica, esas materias que si bien son altamente valoradas por nosotros -porque son protección concreta y directa a los puestos de trabajo- aun vemos en territorio difícil la materia de reajustabilidad", dijo Figueroa.

Respecto a las razones que podrían entrampar esta última materia, Figueroa apuntó al mundo empresarial como principal "opositor" a las alzas salariales.

"Nos parece impresentable que a la fecha, después de un mes de negociaciones, el empresariado se esconda detrás del Ministerio de Hacienda para no avanzar en la negociación del reajuste salarial. No basta con las políticas de Ingreso Mínimo Garantizado que ya están implementadas, no basta con proteger los empleos que es una materia altamente sensible -y más aún después de la pérdida de 1,8 millones de empleos-. Aquí también necesitamos la capacidad de consumo para que efectivamente Chile y la reactivación económica, sea mucho más veloz", planteó la dirigenta sindical.

