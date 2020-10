Salario mínimo: Senado respalda alza de $ 6.000 y propuesta vuelve a la Cámara

Laboral & Personas

Si los diputados respaldan lo votado por los senadores, el proyecto estaría listo para ser ley. Sin embargo si hay diferencias, el tema pasaría a una comisión mixta.

Finalmente, hoy la Sala del Senado respaldó la propuesta del Ejecutivo de incrementar en $ 6.000 el salario mínimo, dejándolo en $ 326.500, apoyando así el informe emitido por la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Con 34 votos a favor, dos en contra, tres abstenciones y un pareo, los senadores apoyaron la propuesta del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la cual también contempla volver a negociar un alza salarial en abril de 2021.

Ahora el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, ya que se debe definir si los parlamentarios aprueban o no lo votado por el Senado. De estar de acuerdo, el proyecto estaría listo para convertise en ley. Sin embargo, se espera que existan discrepancias, por lo cual lo más probable es que el tema se vaya a una comisión mixta.

El proyecto

Lo aprobado hoy por el Senado, en concreto, establece elevar a contar del 1 de septiembre de 2020, de $ 320.500 a $ 326.500 el monto del ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años.

A partir de la misma fecha, además, se establece aumentar de $ 224.704 a $ 243.561 el monto del ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 65 años de edad y menores de 18 años.

Pero no es lo único, también se reajusta la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y sus tramos de ingresos mensuales. Así, éstos quedarán esablecidos de la siguiente formas: $ 13.401 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $342.346; $8.224 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $342.346 y no exceda de $500.033; y $2.599 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $500.033 y no exceda de $779.882.

Los argumentos en la votación

Antes de que los senadores procedieran a votar el proyecto, el ministro Briones reiteró que se trata de una propuesta acorde al delicado contexto país.

"Tres de cada cuatro trabajadores que ganan el salario mínimo trabajan en las pyme, un sector que ha sido duramente golpeado (...) aqui quiero insistir, el salario mínimo no lo paga el Estado, no lo paga el gobierno. Lo pagan los empleadores, principalmente las pyme", dijo el secretario de Estado.

Los argumentos de Briones fueron respaldados por los parlamentarios del oficialismo. El senador UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que "aqui estamos viendo que estamos en una situación muy compleja, donde tenemos que tratar de hacer el máximo posible en materia de incremento salarial, pero sin generar un inconveniente a aquellos que pagan el salario mínimo, que son las pequeñas empresas".

Desde la oposición, en tanto, si bien la mayoría de los parlamentarios respaldó la propuesta del Ejecutivo, se criticó que se pusiera a las Pymes como obstáculo para establecer mayores alzas.

"Lo que irrita es que si se preocupan tanto de lo que pasa con las pyme, me pregunto qué pasa con el presupuesto que estamos discutiendo hoy respecto a ellas, de medidas para ellas", dijo el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, añadiendo que "es difícil ver el salario mínimo disociado del resto de las políticas públicas que se implementan. Espero que en la Comisión Mixta se pueda mejorar esto, ver qué elementos se pueden rescatar y un aspecto importante es que esto se pueda revisar en abril"

Por su parte, el senador socialista, Carlos Montes, señaló que "es un salario de protección social. Es un piso que se aplica en muchas partes de la economía. (...) En el Presupuesto 2021 no se ve una lógica ¿y qué tiene que ver con el salario mínimo?: tenemos constancia de que no solo están cayendo los ingresos, sino que el país está siendo más desigual".