Santa Cruz: “Son subsidios con reglas bien diseñadas para que no se cometan abusos”

Laboral & Personas

Director del Sence destacó que será sencillo para que las empresas puedan postular al beneficio.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es la entidad a cargo de la implementación del plan de subsidios al empleo, que involucra recursos por US$ 2.000 millones. “Esto es algo histórico. El Ministerio de Trabajo nunca había tenido algo tan fuerte y potente como esto, y menos desde Sence”, destaca el el titular de la entidad, Juan Manuel Santa Cruz.

De ahí, agrega, que esto se traduce en que el presupuesto de la repartición se multiplica “por siete (...) En ese sentido, como servicio claramente hemos tenido que orientar la mayoría de nuestra energía al diseño y la implementación de esta política pública. Hoy, por ejemplo, tenemos casi al 20% del servicio sólo dedicado a trabajar en esto.

- ¿Qué sectores creen que usarán más este plan?

- Nuestra expectativa es apoyar a toda la creación de nuevo trabajo en Chile. Ahora, producto de la fecha en la que estamos, los sectores económicos que generan mayores puestos de trabajo durante la época estival son los sectores que, probablemente, veremos que van a tener un mayor uso este subsidio.

- ¿Cómo cuáles?

- En el comercio, que si bien es muy rubro activo durante todo el año, dada la baja que tuvo en los últimos meses, especialmente en julio, lo que vamos a ver es probablemente una reactivación en la medida que el desconfinamiento siga avanzando.

Lo mismo ocurre para todo el sector de servicios, turismo y hotelería.

Probablemente, también vamos a ver un importante uso de esto en el sector agrícola, que también es otra área que se activa durante esta época.

Esos son los sectores principales que creemos que en una primera instancia harán más uso de este subsidio.

-¿Cuáles son las expectativas de nuevos empleos o trabajadores reincorporados?

- Como dijo el ministro Hacienda, nosotros hablamos de un millón de trabajos, pero esa es una meta, es un número aspiracional. Ahora, sí sabemos que hoy tenemos poco más de 300 mil trabajadores suspendidos con la Ley de Protección al Empleo, por lo tanto, nuestra expectativa es que ellos van a ser todos potenciales beneficiarios de los subsidios, y una diferencia que van a ser las nuevas contrataciones.

Esos son los números que tenemos, pero quiero ser cauto, es un número aspiracional, más que una proyección.

- El subsidio cuenta con una serie de exigencias, en especial para las grandes empresas, y Sence tendrá un rol clave en su verificación…

- Así es, hay varias exigencias y unas especiales para las empresas de más de 200 trabajadores. ¿Por qué hacemos eso? Para que el plan funcione efectivamente y no genere malos incentivos, para evitar que se sustituyan trabajadores, porque podría haber alguna empresa que, por un lado, contrate y, por el otro, despida trabajadores.

Todas estas reglas están bien puestas y diseñadas para que no se cometan abusos, porque una buena iniciativa puede transformarse en algo bien perjudicial para los trabajadores, y acá lo que estamos buscando es protegerlos.

Me gustaría destacar que para las empresas es relativamente sencillo postular. No les estamos exigiendo ningún papel. Todo lo llenan en la plataforma, y nosotros luego chequeamos por detrás, con las bases administrativas, con el Registro Civil, con Impuestos Internos, las cotizaciones de Seguridad Social a través del IPS, ETC.

De esa manera, armamos un subsidio que es muy amigable y que es lo que estábamos buscando.