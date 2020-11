Segundo rescate del 10%: montos retirados podrán reintegrarse y tributarán según renta

Laboral & Personas

La restitución de los montos solicitados será voluntario con una cotización adicional de 5%. Es decir, las personas cotizarán 15% en total.

Su segunda jornada consecutiva sumó ayer la discusión de la moción que busca un segundo rescate de los ahorros previsionales en la comisión de Constitución de la Cámara.

En primer lugar, se aprobó por unanimidad el cambio propuesto por el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, sobre reintegrar en forma voluntaria los fondos.

Específicamente, se establece que el monto que los afiliados soliciten, podrá ser devuelto con posterioridad por el afiliado con una sobrecotización del 5% de sus futuras remuneraciones o rentas, considerando un interés del 2% real. La cotización se comenzará a pagar a contar del sexto mes siguiente a la fecha del retiro.

En otras palabras, las personas cotizarán el 10% actual obligatorio y un 5% extra de forma voluntaria. La Superintendencia de Pensiones sería la entidad que establecerá la normativa que regule esta cotización adicional.

A su vez, cesará el pago de la sobrecotización cuando la persona cumpla la edad legal para jubilar salvo que voluntariamente decida continuar realizando tales aportes.

También se aprobó con 7 votos a favor y 6 en contra, la indicación que plantea que estarán sujetos a impuestos los rescates de los afiliados que tienen rentas mensuales superiores a $ 2,5 millones y que retiren más de 35 UF (1 millón aproximadamente).

Una modificación que fue rechazada fue la ingresada por la diputada Paulina Nuñez de RN. Esta señalaba que sólo podrán acceder al retiro, los trabajadores beneficiados en su totalidad por la Ley de Protección al Empleo o aquellos que hubieren experimentado una disminución de, al menos, un 30%, de su ingreso mensual.

Al respecto, el presidente de la comisión, Matías Walker (DC), argumentó su negativa señalando que “si algo que tiene que caracterizar el retiro del 10%, es desburocratizarlo, que tenga un acceso universal sin perjuicio que efectivamente las personas de más altos ingresos puedan pagar un impuesto, porque es un ingreso que nunca ha tributado”.

A juicio del parlamentario, esta era una indicación errónea, porque podía generar el mismo problema que ocurrió con el bono de clase media. “Tener que acreditar la disminución de un 30% de los ingresos, es una cuestión sumamente compleja particularmente en el caso de los trabajadores informales”, enfatizó Walker.

Por otra parte, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg -quien participó de la sesión- hizo una autocrítica y reconoció que el apoyo del Gobierno en medio de la pandemia no llegó a tiempo. “Podemos haber llegado tarde con ayuda. Todos compartimos que todas las ayudas que pueda dar el Estado, aprobada por el Congreso casi por unanimidad, pueden ser insuficientes, pero existen”, indicó.

El personero también se refirió al proyecto previsional que lleva diez meses estancada en el Senado. “Estamos disponibles a avanzar en una reforma de pensiones que también contempla eventuales retiros o situaciones de retiro y también contempla situaciones de mayor recaudación para poder avanzar hacia una pensión básica universal.

Los diputados ayer buscaban despachar la iniciativa para su votación en la Sala de la Cámara. Sin embargo, Walker indicó que la próxima semana no sería posible votar el proyecto en Sala, por lo que se aplazaría para el miércoles 18 de noviembre. De todas formas, señaló que no se descarta realizar una sesión especial antes de esa fecha.

Al cierre de esta edición, la instancia seguía votando otras indicaciones sobre la materia.

FIAP dice que el segundo rescate no

permitirá subir tasa de cotización a 16%

El presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones (FIAP), Guillermo Arthur, criticó la moción que autoriza un segundo retiro, advirtiendo que afectará la tasa de cotización para la pensión. "Es un contrasentido inexplicable que cuando se busca aumentar el ahorro previsional, se permita retirar dichos ahorros con un propósito distinto al financiamiento de las pensiones".

A través de un comunicado, el expresidente de la Asociación de AFP en Chile señaló que la actual reforma previsional que se discute en el Senado plantea aumentar en seis puntos porcentuales la tasa de cotización, pero con un segundo rescate, subiría apenas a 12%. "En palabras del Ministro de Hacienda, el retiro anticipado del 10% equivale a 2 puntos porcentuales de cotización. O sea, el efecto del proyecto de ley será aumentar en sólo 4 pp la cotización, al descontar el impacto del retiro de fondos ya realizado", dijo.

A su vez, el ejecutivo lamentó que la iniciativa finalmente no sea por una sola vez. "Estos retiros nunca son excepcionales ni transitorios, tal como lo demuestra el hecho de que tanto en Chile como en Perú ya se estén discutiendo iniciativas para un nuevo retiro", puntualizó.

Otro factor sobre el cual alertó es el efecto en los mercados que generan los rescates de los fondos. "Significa la venta masiva de instrumentos financieros que en muchos casos no tienen la necesaria liquidez de mercado, lo que tiene el riesgo de impactar el precio de estos activos y, consiguientemente, el valor de los fondos de aquellos que están retirando y de quienes no han efectuado el retiro", enfatizó Arthur.