Segundo retiro del 10%: vocero dice que no habría veto y Piñera promulgará la ley en las próximas horas

Laboral & Personas

Los ministros Bellolio y Delgado abordaron el despacho de la iniciativa desde el Congreso.

El gobierno afina los detalles para promulgar como Ley de la República el proyecto que permite un segundo retiro de los fondos previsionales, iniciativa que fue aprobada anoche por el Congreso.

Todo esto mientras las AFP señalan que a partir del lunes estarán preparadas para recibir las primeras solicitudes para el rescate de los ahorros.

Esta mañana, los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Jaime Bellolio, abordaron el proceso y anticiparon que el presidente Piñera promulgará en las próximas horas la nueva norma.

"La promulgación de la ley es algo que el Presidente anunciará en las próximas horas", señaló el jefe de gabinete, quien defendió la vía legal por la que optó el Ejecutivo al presentar un proyecto propio, en lugar de la reforma constitucional impulsada por la oposición.

"El 10% fue un trabajo muy importante que han llevado adelante tanto el ministro Briones como el ministro Monckeberg. Más allá de los análisis finos, hay algo que era muy importante para el Gobierno: Que este proyecto siguiera por el camino de la institucionalidad y de la legalidad", señaló.

Por su parte, Bellolio dio a entender que el Ejecutivo no vetará la iniciativa, luego de que se cayeran algunos puntos del proyecto original en su trámite en el Congreso, como el reintegro obligatorio de los fondos.

"No he escuchado eso en ninguno de los análisis en los que he estado, obviamente quien ha llevado la conversación permanente ha sido el ministro Monckeberg con el ministro Briones y la ministra Zaldívar", señaló el portavoz del gobierno a Radio Infinita.