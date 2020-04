Seguro de Cesantía: regulador llama a esperar información online sobre beneficios de la Ley de Protección al Empleo

Laboral & Personas

La Superintendencia de Pensiones reafirmó que hoy es posible realizar en el sitio web de la AFC los trámites para solicitar el seguro.

Con el fin de reforzar en las usuarias y usuarios del Seguro de Cesantía la importancia de no acudir a realizar sus trámites de forma presencial a las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) si no es estrictamente necesario, la Superintendencia de Pensiones (SP) recordó que hoy es posible realizar en el sitio web www.afc.cl todos los trámites que se requieren para solicitar y obtener el beneficio del seguro.



Si bien las agencias de la AFC están abiertas a lo largo del país, excepto la de Isla de Pascua y San Carlos, en horario acotado, debido a la contingencia por el coronavirus el regulador insistió en que las personas no acudan a ellas para solicitar la clave de ingreso para acceder a la información relativa al seguro. Esto ya se puede hacer en el sitio web www.afc.cl, y para ello los pasos son los siguientes:

1. Ingresar los datos personales solicitados, luego la AFC envía la clave por correo electrónico. La AFC pedirá los documentos escaneados y si bien no todos tienen acceso a una impresora con escanner, hay aplicaciones gartuitas en los celulares que permiten escanear documentos y pasarlos a formato PDF en color. Solicitamos que en la medida que puedan, las personas utilicen esas aplicaciones para evitar hacerlo presencialmente.



2. En caso de no tener registrado el correo, la clave para acceder se solicita al centro de atención telefónica de la AFC, cuyos números son 800 800 232 desde teléfono fijo y 22 573 5060 desde celulares. El horario de atención telefónica es de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

En las comunas de Santiago y Providencia, las cuales siguen en cuarentena total, las agencias de la AFC están abiertas, pero para acudir a alguna las personas deberán pedir un permiso temporal en www.comisariavirtual.cl. Insistimos en no ir a las agencias si no es realmente necesario.



En el sitio web del regulador, además, una persona puede consultar a qué AFP está afiliada y si está o no incorporada a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). La información de las AFP está actualizada al 28 de febrero de 2020 y la de la AFC al último día hábil de diciembre de 2019.

Incluso, se puede obtener un Certificado de Afiliación a través del siguiente link: Y en la sección Beneficios se encuentra la información sobre los beneficios del Seguro de Cesantía, a lo que se también se puede acceder en este enlace.



Los beneficios son: aporte monetario desde la Cuenta Individual del Seguro de Cesantía (CIC), asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo, protección de salud, capacitación, asignaciones familiares y acceder al Fondo Solidario (FCS) si cumple con los requisitos.