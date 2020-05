Seguro para independientes: trabajadores de altos ingresos tendrían que devolver después el beneficio

Laboral & Personas

Mientras, para aquellos independientes con ingresos menores de $ 500 mil el beneficio podría actuar como un subsidio, en vez de un préstamo.

Esta tarde, la comisión de Hacienda del Senado comenzó a discutir el proyecto que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes que emiten boletas a honorarios.

En la sesión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones señaló que el beneficio podría operar como un préstamo, diferenciando por estrato socioeconómico. "Se debiera distinguir entre aquellos más vulnerables y las personas de clase media o alta, en las cuales pudiera operar un préstamo. El trabajador a honorario que ha tenido una caída en sus ingresos y que es vulnerable y susceptible del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), debiera tener que optar entre estos dos mecanismos porque no puede sumar los dos", precisó Briones.

"Se podrán discutir los tramos hacia arriba, pero naturalmente hay un tramo, quizás arriba de $ 500 mil, donde esto es más bien un préstamo y no un subsidio. Creo que no tendría presentación de cara a los 4 millones y medio de chilenos beneficiados por el IFE. Este préstamo blando lo hace Tesorería, en el fondo es decir, se adelanta el dinero hoy como si fuera una devolución de impuestos y luego se devuelve 2, 3, 4 o 5 años, lo que sea, por ejemplo, a través de una retención adicional en sus futuras boletas de honorarios", explicó el secretario de Estado.

En tanto, el presidente de la comisión, el senador Jorge Pizarro (DC), aseguró que se presentará otra iniciativa. "Está claro que el proyecto que ingresó no sigue. El ministro ha expresado que él está más por la vía del préstamo que es de fácil implementación tanto para entregar el recurso y para la devolución", indicó.

En ese sentido, sostuvo que hay que abrirse a la alternativa de hacer algo mixto. "Desde un monto determinado se hablaba de $ 500 mil hacia abajo, que sería un subsidio, siempre y cuando no ingrese al IFE y de $ 500 mil hacia arriba, ver la posibilidad de un préstamo con todas las facilidades del mundo y cada cual sabrá si hace uso de eso o no", detalló.

Aunque el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) no estuvo tan de acuerdo con la idea del préstamo. "La autoridad dentro de sus capacidades fiscales restringidas, debe presentar su propuesta y para eso hay que cuantificar e identificar los beneficiarios. Entonces las propuesta que hay sobre la mesa, como que puede ser un préstamo a los honorarios, a mí no me termina de convencer", indicó.

Por último, el jefe de las finanzas públicas se comprometió a entregar los datos que los senadores han solicitado y de dar más tiempo legislativo para discutir el proyecto.

Avance inicial

Anteriormente, hoy durante la mañana, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, aseguró que el Ejecutivo está abierto a separar la iniciativa. La semana pasada, la tramitación había sido suspendida por la comisión, ya que pedían que el proyecto fuera dividido en dos partes.

"El Ejecutivo recoge el punto planteado en la comisión, desde el punto de vista que un diseño de la política pública permanente como un seguro social para proteger los ingresos de los trabajadores independientes, requiere un análisis y una tramitación. Una cosa es la tramitación de la figura permanente y otra cosa es la ayuda directa que requieren los trabajadores independientes en la situación actual", precisó Moreno en la comisión de Trabajo.

A su vez, señaló que se incorporará a aquellos grupos de trabajadores de independientes que el seguro no cubriría. "El Ejecutivo también recoge el punto que se mencionó en la comisión de aquellos grupos que no estarían cubiertos por este seguro. Estamos disponibles como Ministerio de Hacienda de poder hacer los cambios pertinentes e incorporarlos dentro de los próximos pasos de la tramitación del proyecto", detalló.

El proyecto es parte de las medidas de apoyo del Gobierno ante los efectos económicos del coronavirus. Entregará montos que van desde los $ 14 mil hasta los $ 500 mil, que dependerán del promedio mensual de ingresos que tenga cada trabajador que emite boletas de honorarios.