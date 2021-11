Senado rechaza cuarto retiro desde las AFP y texto pasa a comisión mixta

Laboral & Personas

Iniciativa no logró por un voto los 25 respaldos requeridos y ahora su futuro se resolverá luego de las elecciones presidenciales.

La Sala del Senado rechazó en general el proyecto de ley que establece un cuarto retiro de fondos desde las AFP y un segundo anticipo de los fondos de rentas vitalicias, con lo cual la iniciativa pasó directamente a una comisión mixta, que se conformará luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

El resultado fue de 24 votos a favor y se necesitaban 25 para evitar la mixta. La oposición tenía 22, a los que se sumarían los RN Manuel José Ossandón y Marcela Sabat, pero no fue suficiente.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, al inicio de la sesión insistió en los efectos negativos de la medida, indicando que "nos encontramos en un momento histórico, un proyecto determinante para futuro previsional del país y sus instituciones porque el impacto de un cuarto retiro es previsional y económico".

Recordó que de concretarse un cuarto retiro más de 5,6 millones de chilenos podrían quedar con saldo cero en cuentas individuales, es decir, un 44% de los afiliados no tendrán fondos en sus cuentas para sus jubilaciones, y que "de cada $100 pesos retirados $3 llegan al 20% de los más pobres y $42 al 20% más rico, es un giro regresivo". Afirmó que "del análisis efectuado consideramos que no hay indicaciones que puedan mejorar este proyecto, su efecto sería marginal y no reduce el deterioro en las futuras jubilaciones".

En tanto el presidente de RN, senador Francisco Chahuán, señaló que no apoya el proyecto y presentó reserva de constitucionalidad a la norma, con lo cual deja abierta la posibilidad de recurrir a futuro al Tribunal Constitucional para impugnar la norma de seguir avanzando.

A su vez, el senador Iván Moreira (UDI) se retiró de la Sala sin votar, afirmando antes que "dije que estaba disponible para el retiro del 100% de los fondos y que se han opuesto a discutir ese proyecto. Hoy las circunstancias son distintas a la de los tres retiros y por lo mismo este proyecto es un engaño, es un truco electoral ofrecido con fuegos artificiales. No hay intención real de aprobarlo antes de las elecciones del 21 de noviembre. La izquierda busca estirar el elástico electoral para sacar todo el provecho posible".

Desde la oposición se estaría logrando alinear a casi la totalidad de los senadores, pero de mantenerse la negativa de Carolina Goic (DC) el texto pasará de inmediato a una comisión mixta que se podría conformar a la vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

La oposición logró comprometer apoyos que estaban en duda como el del senador Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), mediante un borrador de indicaciones que contempla un "cerrojo" para evitar nuevos retiros al elevar el quórum para su aprobación de los actuales 3/5 (26 votos) a 2/3 (29 votos). Otros elementos son que sea tributable en tramos altos que retiren, pago en cuotas; y no avanzar el adelanto para rentas vitalicias.

El senador Montes señaló que "no me han doblegado las presiones" aduciendo a su primera intención de votar en contra y explicó que "he decidido votar a favor, haciendo un acto de confianza con los senadores y la candidata presidencial que se han comprometido a cambiar sustancialmente el proyecto porque tal como está hace mucho daño. Voto en general pero no me compromete en particular".

El senador Francisco Huenchumilla (DC), al votar a favor del proyecto en Sala, indicó que "estamos en este debate porque el sistema de AFP fracasó, la gente perdió la confianza, no le cree porque ofreció una jubilación que no se cumple y que hoy entrega pensiones miserables".

