Senado retoma discusión de reforma de pensiones y oposición pide “poner el acelerador” al proyecto

El presidente de la comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, espera que se realicen dos sesiones a la semana y que se pueda votar un texto antes del receso legislativo del 31 de enero de 2021.

"Ministra, entiendo que la intención es poner el acelerador y tener dos sesiones a la semana", le señaló el senador, Juan Pablo Letelier (PS), a la titular del Trabajo, María José Zaldívar, al finalizar la sesión de este lunes que retomó la discusión de la reforma al sistema de pensiones, que desde febrero de este año se encuentra en la Cámara Alta a la espera de un acuerdo político para viabilizar su aprobación.

De esta forma, hoy formalmente la comisión de Trabajo de la Cámara Alta retomó la discusión y con el propósito de someter a votación el articulado del proyecto antes del 31 de enero de 2021, cuando se inicia el receso legislativo de febrero.

En la sesión de este lunes expusieron el economista de la Universidad de Concepción, Daniel Ulloa, quien detalló la propuesta previsional de la oposición. Luego fue el turno del también economista, consultor y presidente de Gerens S.A., Patricio Arrau, quien planteó cinco impactos negativos de la propuesta opositora.

Arrau cree que la alternativa de la exConcertación, que considera destinar los seis puntos de cotización adicional a un pilar de reparto y separar la industria de administración y de inversión de los fondos, establece una "separación forzosa y monopolización estatal de las funciones de las administración de cuentas". Planteó que aumentarán los costos transaccionales de interoperatividad del sistema y que la separación obligatoria con monopolio estatal tendría "impacto en la imagen país, llegando incluso el caso hasta Ciadi, por ser expropiatoria".

En el debate, Arrau se refirió a la situación de algunos asesores previsionales que no están regulados en la ley, luego de que Letelier le indicara que "algunos de sus planteamientos me parecen similares a los de Felices y Forrados". Arrau precisó que "un comentario de Felices y Forrados, estamos hablando de un sistema que no debiera existir, de algo que es completamente desregulado, es chanta totalmente lo que hay hoy en esa materia, jamás he visto mis posturas cercanas a esa mirada que abusa de la indefensión de la gente para segur estrategias impropias de manada".

Para la próxima sesión quedó pendiente la exposición del economista de la UC Salvador Valdés.

El senador de RN, Rodrigo Galilea, llamó la atención de que falta analizar "lo que pasa con estos dos retiros de fondos, dónde quedamos parados, porque hagamos la reforma que hagamos no va a tener efecto más allá de $10 mil por persona". Así, solicitó una sesión donde se aborde el impacto de los rescates anticipados de los fondos previsionales en el marco del trámite de la reforma.