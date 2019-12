Senadores piden mejorar reajuste salarial y Hacienda insistirá con el proyecto el martes

Laboral & Personas

Gobierno presentaría el martes el proyecto en la Cámara Alta. Parlamentarios piden aprobar idea de legislar.

El próximo martes sería el día escogido por el Gobierno para presentar la insistencia en el Senado del proyecto que define el reajuste salarial de los trabajadores del sector público.

Esto, luego de que la Cámara de Diputados rechazara en la jornada del pasado miércoles la idea de legislar de la propuesta, con la finalidad de que el Ejecutivo se vea obligado a mejorar los guarismos de 2,8% para las remuneraciones inferiores a los $ 2 millones brutos y 0,7% para las superiores a dicho monto.

Y pese a que al interior del Senado comprenden esto, critican que se haya rechazado el planteamiento en general y no las variaciones contempladas en la votación en particular.

“Es inusual lo que hizo la Cámara de Diputados. Independiente de que uno tenga deseos de mejorar el proyecto, en una o varias materias, rechazar la idea de legislar es complejo, porque eso abre la puerta a que no haya ley, y si se rechaza la idea de legislar en las dos cámaras, no hay ley de reajuste. Es más complejo de lo que se piensa, por eso el Gobierno la única puerta que tiene hoy es generar una insistencia para salvar el proyecto de este año”, criticó el senador socialista, Juan Pablo Letelier.

A su juicio, la estrategia de la Cámara Alta debe apuntar a aprobar la idea de legislar, pero impulsar en paralelo el cambio de los guarismos.

“A nosotros como Senado no nos queda ninguna alternativa que aprobar la insistencia, porque si no lo hacemos el sector público no tendría reajuste por un año, y eso no es adecuado. Uno puede tener discrepancias con el monto, pero no por eso se va a rechazar la idea de legislar”, comentó Letelier, agregando que la administración Piñera debe mirar las cifras.

Su par socialista, Carlos Montes, comentó que lo más probable es que la propuesta del Ejecutivo se apruebe en general. Sin embargo, agregó que lo esperable es que desde Hacienda modifiquen la oferta.“Espero que el Gobierno esté repensando las cifras, era muy complicado que el sector público aceptara tener un reajuste negativo, con una inflación como la que está prevista”, dijo.

ANEF: piso es la inflación

En la jornada de ayer el directorio de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se reunió con Montes, Letelier, el senador PPD Ricardo Lagos Weber, y la senadora DC, Yasna Provoste, para reunir apoyo en torno a su demanda de un mayor reajuste salarial.

El titular de la ANEF, José Pérez, recalcó en la jornada de ayer sus críticas a la propuesta del Gobierno, en particular a las declaraciones del titular de Hacienda, Ignacio Briones.

“Nos presentan como si fuéramos ricos, eso es violento, eso nos ofende. Una persona que tiene una renta de $ 2 millones brutos no es rico”, comenzó recalcando Pérez, quien reconoció que “comparados con personas que ganan menos de $ 400 mil sin dudas que los funcionarios tienen un nivel de vida distinto, pero son funcionarios que tienen trayectoria laboral, que tienen capacitación, profesión”, dijo.

Con respecto a la crítica de Briones, de que dichos funcionarios pertenecen al 5% más rico del país, Pérez señaló que “el 1% tiene concentrada la riqueza de este país. Ahí sí están los ricos, nosotros somos dependientes de un sueldo, somos asalariados. Un profesional del SII que tiene una remuneración sobre $ 2 millones y tiene dos hijos, si no se ordena no tiene cómo enfrentar las responsabilidades que implica tener una familia”.

En relación a la discusión en el Senado, el líder de la ANEF manifestó que espera que el Gobierno dialogue y que el piso de la negociación “tiene que ser la inflación con un delta”.