Silvia Silva es designada como nueva presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores

Además de dirigente sindical, recientemente compitió en las elecciones constituyentes para representar al distrito 2, pero finalmente no resultó electa.

Un nuevo remezón en la Central Unitaria de Trabajadores. Finalmente, Silvia Silva, quien preside la Asociación Nacional de Jardines Infantiles, (Ajunji), el cual reúne cerca de 9.500 funcionarias y funcionarios a nivel país, será la nueva presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores

"Tomo con mucha generosidad y orgullo esto", dijo en sus primeras declaraciones el reemplazo de Bárbara Figueroa.

En la reunión de hoy, también se anunció que Eric Campos, el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro asumirá la secretaria general de la CUT. Juan Moreno, presidente del sindicato de Walmart, en tanto, asumirá la primera vicepresidencia.

La mesa directiva, además, estará integrada por José Manuel Díaz, quien a pesar de liderar en cantidad de votos finalmente ocupará el cargo de vicepresidente de gestión y finanzas. El actual presidente de la Anef, José Pérez, en tanto, ocupará la vicepresidencia de comunicaciones y difusión.

El presidente de la coordinadora del comercio, Manuel Díaz, liderará la vicepresidencia nacional de organización, y la titular saliente de la CUT, Bárbara Figueroa, asumirá la vicepresidencia de relaciones internacionales.

¿Quién es Silva?

Según contaron sus cercanos, la nueva presidenta de la CUT es la primera dirigente regional que asume un cargo de este tipo.

Silva es oriunda de la región de Iquique, particularmente de Tarapacá, y es cercana al partido socialista.

"Una mujer hoy día nuevamente es electa para conducir y liderar a tan importante institución que tiene la representación de todos los y las trabajadoras de Chile, para mi es un orgullo y lo tomo con muchísima humildad", dijo en su primer discurso al mando de la CUT.

En sus primeras palabras, Silva transmitió que fortalecerá el diálogo.

"Si le va bien a la Central Unitaria de Trabajadores nos va bien a todos, le va bien a Chile. Vamos a colocar el diálogo pero no queremos un diálogo de sordos, queremos un diálogo que sea con toma de decisiones, acompañada de las y los trabajadores. No queremos continuar pagando la crisis sanitaria, queremos avanzar en políticas públicas reales, que sean de convicción. No vamos claudicar en permanecer y fortalecer la movilización interna de las y los trabajadores, nuestro espíritu va a estar concentrado en la unidad de los trabajadores de Chile, y no vamos a permitir que ensucien la institucionalidad de esta noble institución", dijo.

De acuerdo al detalle de la votación, Silva fue electa en las pasadas elecciones de la CUT con 6.469 votos.