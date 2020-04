Sofofa y apoyo a grandes empresas: "Lo relevante es proteger el empleo y las pymes que son parte de la cadena de valor de esas firmas"

Laboral & Personas

Junto a un "llamado a la responsabilidad a aquellas empresas que tienen espalda", Bernardo Larraín Matte ve necesario que las garantías del Fogape incluyan a las compañías que venden más de un 1 millón de UF. En entrevista con Canal 13, abordó las medidas tomadas por Enjoy y Red Salud UC.

Una inercia que quisiera romper del pasado el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, es el discurso de poderosos o no poderosos, grandes o chicos y buenos o malos. "Ojalá que esta pandemia nos enseñe en el fondo a tener un discurso más constructivo", indicó de entrada el dirigente en conversación con Mesa Central en Canal 13, en medio del debate que ha tomado fuerza sobre la decisión de algunas grandes empresas de acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

El timonel de la Sofofa recordó el proceso de reorganización concursal que solicitó la cadena Enjoy, asegurando que la situación de esta empresa es relevante considerando que emplea 6 mil personas y tiene 2 mil proveedores de los cuales 1.300 son pymes. Además, tomó el reciente caso de la Red de Salud UC CHRISTUS que este sábado informó que se acogió a la Ley de Protección del Empleo, profundizando la crisis en prestadores privados.

"La red de hospitales clínicos privados, un 40% de sus atenciones son pacientes Fonasa, emplean directa e indirectamente, creo que son aproximadamente 210 mil personas en empleo directo, muchos proveedores, en fin. Uno dice ¿es razonable poner el debate en el fondo en categorías? cuando finalmente son todos eslabones de una misma cadena", reflexionó.

En esa línea, en el caso de la Ley de Protección del Empleo, sostuvo que la legislación fue diseñada y el Parlamento la aprobó así, sin discriminación de tamaño, aquí lo relevante es proteger el empleo, las pymes que son parte de la cadena de valor de esa empresa. "Nosotros hemos hecho un llamado a la responsabilidad. Aquellas empresas que tienen espaldas y que pueden sostener esta crisis manteniendo ellos el empleo, pagando la totalidad de la remuneración, hay que hacerlo. No usen el seguro de desempleo", dijo, aludiendo a que otra cosa es decir que los grandes no lo pueden usar.

Y sentenció: "Lo que no puede haber aquí es un beneficio a los accionistas, a los acreedores existentes ni tampoco a aquellas empresas que no están en un problema de liquidez transitorio, sino que está en un problema de insolvencia permanente. No hay que aprovecharse".

¿Cuánto aguantan las empresas en medio de esta contingencia? Si bien indicó que se habla de dos o tres meses en distintos escenarios, hay firmas que están en su actividad en cero, como la hotelería, el turismo, los restaurantes y las líneas aéreas. Por esto, reconoció, que "un impacto de vender en cero no es sostenible por ninguna empresa por sí misma por mucho más de dos o tres meses", agregando que eso es lo que hablan todos los estudios en Chile y el mundo.

En tanto, respecto a las medidas que se han tomado como el fortalecimiento del Fogape, Larraín manifestó su inquietud de por qué no extender esas garantías también para empresas que pueden vender más de un 1 millón de UF y que son de características sistémicas, porque emplean mucho o tienen cadenas de valor con muchos proveedores donde gran parte son pymes que dependen de una gran empresa determinada.

"Es importante que la banca tenga más competencia en esto. La banca está haciendo una buena pega, pero para llegar a las pymes también hay que activar todas esas instituciones financieras no bancarias", dijo, aludiendo a plataformas que compran facturas en forma digital, fondos de inversión, entre otros.

El debate en cuanto a la dicotomía entre optar por la economía y la salud también fue abordado por el dirigente gremial. Según comentó, es muy probable que en estos meses se observen como nunca antes las consecuencias de la ausencia del crecimiento económico. "La economía, el crecimiento económico, que muchos lo consideran una palabra tecnocrática que interesa solamente algunos, pasará a ser un imperativo e incluso un imperativo ético", dijo. Por lo tanto, "tan importante como ocuparse de proteger la salud en presencia de un virus como el Covid, es también lo es preocuparse de los medios", enfatizó.

En esa línea, indicó que "la pobreza es hambre, ausencia de oportunidades, precariedad en servicio de salud y no queremos llegar a eso". "Hay personas que siguen viviendo en la pobreza y muchas veces se invisibilizan al lado de las demandas de la clase media", agregó.

"Las preguntas del proceso constituyente serán distintas"

Considerando que de no haber existido crisis sanitaria producto del Covid-19 hoy se estaría realizando el plebiscito para decidir si se aprueba o rechaza una nueva Constitución, se activó nuevamente el debate en torno al cronograma del proceso, junto con el avance de las discusiones sociales pendientes.

"Cuando hace tres meses la palabra flexibilidad era sinónimo de precariedad, hoy día parece completamente loco sostener esa analogía. Si el discurso político será discutir primero la Constitución y, solo luego, cuando tengamos una nueva constitución válida y legítima, entraremos a otras discusiones como por ejemplo flexibilidad el mercado laboral, me parece extremadamente peligroso", explicó el presidente de la Sofofa. A su juicio, "tenemos que caminar y mascar chicle".

Según plantea, la realidad sanitaria se va básicamente a imponer por su propio peso. Por lo tanto, sostuvo, "dejo de lado la discusión de la fecha del plebiscito". Para el dirigente, incluso las preguntas del proceso constituyente van a ser distintas, y también el lugar donde residen las respuestas. Y agregó que "no todos los problemas con respecto a las tendencias que se van a estabilizar en el mundo y que son positivas, van a residir en la Constitución".

"Más que la fecha, anticipemos debates, anticipemos contenidos", dijo, enfatizando que "hay que cambiar regulaciones en paralelo con el proceso constituyente".