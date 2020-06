Starbucks echa pie atrás con suspensión de trabajadoras con fuero maternal

Laboral & Personas

La compañía que administra la franquicia de la cafetería internacional indicó que crearon un fondo de emergencia para sus funcionarios. Por su parte, el sindicato acusa "hermetismo" de la firma y aseguran seguir adelante con causas judiciales.

Ajustadádose a los perfeccionamientos que se hicieron a la Ley de Protección del Empleo, la operadora de la cafetería multinacional Starbucks excluyó a las trabajadoras con fuero maternal de la suspensión de contratos, otorgándoles descanso con goce de sueldo durante la semana.

"Con las modificaciones introducidas por la publicación de la ley N°21.232, se establece la imposibilidad de aplicar la ley de protección del empleo a las trabajadoras con fuero maternal. Por eso la compañía decidió otorgarles un permiso con goce de remuneración, lo cual hemos asumido como parte de nuestra política de apoyo integral para nuestros trabajadores", indicaron desde Alsea Chile, operador de Starbucks, Burger King, PF Chang's y Chili's en Chile, al ser consultados por DF.

Eso sí, desde el sindicato de la firma explicaron que el recurso de protección que iniciaron cuando se decidió suspender a los trabajadores sigue vigente, ya que apuntan a que la firma haga un pago retroactivo de los meses que las funcionarias estuvieron suspendidas.

"Lo que no quiere hacer es pagar el retroactivo que debe respecto de abril y mayo, y por lo tanto, para ese efecto, es muy importante lo que suceda con el recurso de protección", afirmó el dirigente sindical Andrés Giordano.

Según señaló la abogada que representa a la organización sindical de trabajadores de Starbucks, Wendoling Silva, el recurso originalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, pero luego fue aceptado por la Suprema.

Ahora, la solicitud vuelve a la Corte de Apelaciones donde, explica la abogada, aún no ha sido puesta en tabla.

Procesos judiciales

Según detalló Giordano, la acción legal es una de las tres medidas que los trabajadores han iniciado en contra de la compañía.

El dirigente sindical aseguró que también ingresaron una demanda ante Tribunales para que se declare ilegal la suspensión laboral de pleno derecho que utilizó Starbucks, alegando que fue una medida tomada sin un consenso ni diálogo con el sindicato.

Por otro lado, impulsaron una causa por prácticas antisindicales, acotó. "La empresa no se ha querido mover de su hermetismo, ha estado cerrando cualquier posibilidad de diálogo con la organización sindical", comentó, agregando que la última reunión que sostuvieron con la compañía fue a mediados de abril.

Silva precisó que uno de los ejes de la denuncia es "el ignorar al sindicato para todos estos efectos, porque la empresa lo que ha hecho es una suspensión unilateral".

"Los dirigentes han pedido reuniones y no les dan reuniones, o les dan las reuniones dos o tres semanas después, sabiendo que esta contingencia es muy urgente", dijo la abogada, añadiendo que la firma "ha vuelto a abrir las tiendas, muchas de ellas, y solamente ha llamado a los no sindicalizados a volver a trabajar", que no han facilitado información financiera y no han pagado el aporte al sindicato.

Desde Alsea destacaron que se implementaron medidas adicionales, como la creación de un fondo de emergencia para trabajadores y familias afectadas directamente por el Covid-19, y la entrega de cajas de alimentos para los funcionarios que hayan postulado al beneficio.

"Hoy estamos trabajando para poder mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo de calidad posible, por lo que día a día evaluamos nuevas medidas que beneficien a nuestros colaboradores", afirmó la firma.