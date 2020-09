Subsidios al empleo: grandes empresarios coinciden con Briones en necesidad de reabrir los jardines infantiles y las salas cuna

Laboral & Personas

Ministro de Hacienda también advirtió que el mayor endeudamiento fiscal hoy lo tendrán que pagar las próximas generaciones.

Muy temprano, a partir las 7:45 hrs., comenzó la reunión entre los presidentes de ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien se reunió con los máximos representantes empresariales para abordar diversas materias, entre ellas el plan de subsidios al empleo anunciado el pasado domingo por el presidente Sebastián Piñera y la contingencia económica, ad portas de la presentación del Presupuesto 2021.

Tras la cita, Briones catalogó el encuentro como "positivo" y abordó con los empresarios "la marcha de la economia, la visión del gobierno de las perspectivas futuras, explicar el plan de subsidios al empleo", y al mismo tiempo, "recoger también por cierto sus inquietudes, lo que nos anima a tener un diálogo permanente con todos los actores empresariales".

A nivel general, el secretario de Estado señaló que existe una mirada común con el mundo empresarial respecto al momento país.

"Compartimos la mirada de que tenemos desafíos muy importantes, desde el Gobierno lo hemos dicho una y otra vez, la prioridad uno, dos, tres, cuatro y cinco es trabajo, eso es lo que explica la masividad del programa de subsidios que anunciamos el día domingo, eso es lo que los chilenos y chilenas esperan. Su principal dolor es recuperar sus puestos de trabajo y eso requiere de no solo el apoyo estatal para facilitar aquello, sino que también recuperar nuestra economía", aseguró, flanqueado por el timonel de la CPC, Juan Sutil.

EL debate por la reapertura

Tal como el secretario de Estado lo ha planteado durante días anteriores, hoy volvió a insistir en la necesidad de avanzar en la apertura de los jardines infantiles y salas cunas si se busca reactivar la economía y la reincoporación de mujeres al mercado laboral.

"Lo he dicho en estos días, el ministro de Educación lo ha venido señalando hace un buen tiempo, coincido con el diagnóstico del ministro, y lo vuelvo a refrendar acá. Es fundamental que a medida que nuestra actividad, paso a paso, va retomando, es fundamental también que las escuelas, las salas cunas, los jardines infantiles, también vayan retomando, también vayan abriendo. naturalmente con los resguardos del caso, con los protocolos sanitarios", dijo.

"Es necesario avanzar acá, porque si no la verdad es que se pueden dar todos los subsidios que quieran, pero va hacer más difícil para la mujer, particularmente en una sociedad más bien machista como la que tenemos, que si bien los niños son de padre y madre, quien paga mayores costos de encontrar oportunidades laborales son las mujeres, por eso es fundamental avanzar en esta apertura", recalcó Briones.

"Me llama la atención lo muy ausente que está en el debate, es pensar en el daño permanente que estamos generando en esos chicos y chicas producto de que no puedan estar estudiando, que no puedan retomar sus actividades en las escuelas, eso genera una brecha de desigualdad que es enorme, que es permanente", lanzó.

La autoridad también abordó el fuerte incremento de la deuda pública, que a junio superó el 30% del PIB por primera vez desde inicios de los 90.

La deuda es una forma de financiar un exceso de gasto que el Estado está teniendo respecto de sus ingresos. Para ponerlo súper en simple, este año ha sido extraordinario, porque se nos han caído fuertemente los ingresos, casi 20%, y han aumentado fuertemente los gastos, por razones extraordinarias (...). Y lo concreto es que hoy día si el Fisco está recibiendo 100 pesos, está gastando 150. Esos 50 se llaman déficit, y ese déficit hay que financiarlo", advirtió.

¿De qué manera se solventa ese saldo negativo. Briones explicó que a través de un mayor endeudamiento: "Con nuestros ahorros, rompimos el chanchito, y tambien con deudas. Este año vamos a haber emitido deuda por US$ 13 mil millones, deuda que van a teneer que pagar las generaciones futuras, nuestros hijos, deuda que equivale aprox a $ 530 mil por cada chileno y chilena, quiero ponerlo en perspectiva".

Sutil y reapertura de salas cuna: "Llamo a las autoridades de Salud a tener esto en consideración"

Por su parte, el timonel de la CPC también abordó el debate sobre los subsidios al empleo y la necesidad de reabrir salas cunas y jardines infantiles.

"Estas son cosas que salen del ámbito de las buenas intenciones y caen en el ámbito de las decisiones sanitarias. Nosotros como empleadores tenemos la voluntad, el interés de avanzar, retomar la actividad, retomar los trabajos. Hay buenas cifras", señaló, recalcando que la mayoría de los trabajadores suspendidos vía Ley de Protección del Empleo han sido reincorporados por sus empleadores.

"Efectivamente, para muchas familias también está el problema de las salas cuna o los colegios, y creo que ahí debiéramos también poder avanzar. En ese sentido, estoy de acuerdo con el ministro y llamo a las autoridades de Salud a tener esto en consideración, así como lo han tenido en otros países, especialmente europeos, que han avanzado en la recuperación económica", aseguró Sutil.