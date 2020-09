Subsidios por decreto: diputados cuestionan plan y Gobierno defiende legalidad de herramienta

Laboral & Personas

Integrantes de la comisión de Trabajo de la Cámara solicitaron que se oficie a la Contraloría General de la República para pronunciarse respecto de si corresponden las medidas anunciadas.

Se veía venir. El plan de subsidios al empleo presentado el domingo por el presidente Sebastián Piñera fue tema obligado ayer en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Y es que si bien la instancia fue citada para abordar el proyecto que reajusta el salario mínimo, algunos parlamentarios de oposición no perdieron la oportunidad de plantear sus reparos al anuncio, señalando que ese tipo de iniciativa debería discutirse e implementarse vía ley, no a través de un decreto que fue la fórmula que finalmente utilizó el Ejecutivo.

“Para la crisis subprime el gobierno de la época tuvo que tramitar la Ley 20.338 (de subsidios). El año 2012 se volvieron anunciar subsidios al empleo, a través de la Ley 20.595. Así ha sido la tradición republicana para aplicar estos subsidios a la contratación”, criticó el diputado DC, Gabriel Silber.

“El Congreso tiene un rol en democracia (...) acá me parece que es necesario preguntarle sobre esto a la Dipres, pero también a Contraloría, para que realice el control de legalidad de cómo operan estos US$ 2.000 millones, y si solo requiere un mandato administrativo o no”, expuso el parlamentario DC.

Esta última postura generó eco en otros integrantes de la comisión, como la diputada Alejandra Sepúlveda, quien agregó que es necesario que la Contraloría se pronuncie y argumente por qué no es necesario que este plan no se tramitará vía ley. “Esto va a crear un precedente para muchas otras situaciones parecidas”, sostuvo la parlamentaria.

Ante esto, la presidenta de la comisión, la diputada Gael Yeomans, logró que la instancia acordara recibir hoy a las autoridades para que entreguen más detalles en torno a la propuesta y sus características y, a la vez, justificar por qué se optó por un acto administrativo y no por un proyecto de Ley.

Pero no todos fueron críticas, desde el oficialismo, en tanto, defendieron el actuar del Ejecutivo. “Después se dice que el Gobierno llega tarde y que actúa tarde, y aquí ha hecho todo bien, lo ha hecho con premura, para abordar el tema con claridad, y ahora se argumenta que habría que pasar un proceso legislativo, no me parece”, dijo el diputado UDI, Ramón Barros.

Pero pese a todo, y sin entrar en detalles, desde el Gobierno defendieron el plan de subsidios.

“Si el ordenamiento jurídico nos da la posibilidad de hacer algunas cosas por ley y otras cosas por vías administrativas, hay que usar las herramientas para poder hacerlo de la manera más eficiente”, sostuvo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ante la comisión de Trabajo.

En esa línea, agregó que “el decreto supremo N° 28 que es del año 2011, y que es el decreto supremo donde se hace esta modificación y se incorpora esta nueva línea de subsidios, establecía toda una línea de subsidios que ya estaban y que eran respecto de situaciones de catástrofe”.

El titular de Hacienda, Ignacio Briones, también defendió la propuesta y señaló que no es la única vez que se destinan importantes montos vía decretos de ley.

“Sumándome a lo que dice la ministra, el decreto se inscribe dentro de la legalidad vigente”, recalcó. Y acotó: “Esto no es inusual, piensen en el Ministerio de Vivienda, que también forma parte central del plan de reactivación y del Fondo Covid, la gran mayoría se movilizan a través de decretos, que se anclan en la legalidad vigente. Entonces, no es ninguna novedad esto que se ha presentado acá”, sostuvo.

En paralelo, Briones debió enfrentar ayer el hecho de que la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados rechazara nuevamente la propuesta de un alza del salario mínimo de $ 6.000, para que se fijara en $ 326.500. Ahora, el proyecto debe ser analizado ahora por la comisión de Hacienda en busca de poder agregar algún guarismo, aunque la opción final se resolverá en la Sala de la Cámara Baja en los próximos días.

Inquietud por las mujeres

Si bien el subsidio al empleo tuvo un positivo eco en sectores empresariales, hay grupos que siguen planteando que la propuesta no es suficiente si se busca impulsar la reincorporación de mujeres al mercado laboral.

Para la presidenta de ChileMujeres, Francisca Jünemann, “el incentivo de género lo tiene el subsidio contrata, no el regresa”. Lo que podría suceder, advirtió, es que al haber más mujeres proporcionalmente con contratos suspendidos, sin un incentivo para reincorporarlas, una vez terminada la Ley de Protección del Empleo, una empresa podría reducir la plantilla femenina contratada a 19, “porque así no se ve en la obligación de pagar sala cuna. Por eso, es tan importante que el proyecto que está hoy en el Congreso avance”, planteó.