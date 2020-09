Sueldo mínimo: Cámara da paso a insistencia del Gobierno y se abre espacio para negociación

Laboral & Personas

Con una peculiar votación, ayer la Sala de la Cámara de Diputados retomó la tramitación del proyecto para reajustar el salario mínimo, el cual fue rechazado hace unas semanas por la misma instancia.

La iniciativa tuvo 58 votos a favor, 78 en contra y cuatro abstenciones, es decir, no se dio el quórum de dos tercios para que la propuesta fuera desechada.

Ahora, la materia deberá ser analizada por las comisiones de Hacienda y Trabajo, espacios donde se espera que el Gobierno mejore su oferta actual de un alza nominal de 0,4% hy 0% real.

“En las comisiones el Ejecutivo hará una nueva propuesta formal”, sostuvo antes de la votación, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Momentos previos a que se votara el proyecto, el secretario de Estado recalcó que el salario mínimo no es algo que pague el Gobierno “cualquiera sea su color, acá al Gobierno lo que le corresponde es hacer una propuesta respecto a cuál es el monto de este salario mínimo”.

En su intervención antes de la votación, recalcó que el mercado laboral se encuentra en un delicado estado. “Nosotros en esta materia, contrario a lo que se señala, hemos tenido una actitud de diálogo que creo que no ha ocurrido antes, al menos no con los gremios. Me junté ocho veces con la CUT, y no solo sobre este tema, sino que de otros tantos, y si bien no hemos llegado a un acuerdo, las declaraciones de la CUT han sido bien distintas a las de años anteriores. No ha sido a la patá y el combo”, relató.

“Estamos abiertos a hacer una nueva propuesta”, reiteró. Pero, al mismo tiempo, planteó, completa flexibilidad para podner en lugar de apalancar un reajuste a un año, hacer una estación intermedia que se haga cargo de cuál es la realidad país y cuál es la situación del empleo. “Nosotros -acotó- queremos proponer hacerlo en abril (...) se ha planteado considerar la inflación esperada, conversemos. Pero hay que tener a la vista un elemento, miremos la historia hacia atrás, quiero recordar que un techo para cualquier guarismo que uno fije no puede sobrepasar los dos últimos reajustes por seis meses que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet, sin crisis, con una economía que crecía”.