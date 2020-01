Sueldos en el Estado: Banco Central propone acotar los cargos a los que la comisión técnica les fijará sus remuneraciones

Laboral & Personas

Presidente Mario Marcel expuso ante la comisión de Constitución del Senado sobre la moción para reducir los ingresos más altos del aparato estatal.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso hoy ante la comisión de Constitución del Senado, instancia que analiza la polémica moción que reduce a la mitad la dieta de los parlamentarios y que también implica rebajar los ingresos de las funcionarios de rentas más altas del aparato público.

En su presentación, según un comunicado del instituto emisor, Marcel valoró el propósito de la norma de darle mayor transparencia y objetividad a la fijación de las remuneraciones de las autoridades. En este escenario, el texto despachado por la Cámara de Diputados contempla que dichos ingresos sean fijdos por una comisión técnica con cinco integrantes, dos de los cuales serían nombrados por el Consejo del Banco Central.

Con el objeto de perfeccionar dicha norma, el economista propuso que el propio texto constitucional estableciera los objetivos que se deberían seguir al fijar dichas remuneraciones. Asimismo, sugirió radicar el rol de Secretaría Ejecutiva de la comisión en una entidad técnica idónea, como el Servicio Civil, la Dirección de Presupuestos, o bien en una universidad de prestigio, seleccionada por la propia Comisión a partir de un proceso público y transparente.

"También recomendó acotar el universo de autoridades y cargos cuyas remuneraciones quedarán sujetas a la determinación de la Comisión, con el objeto de no afectar toda la estructura de remuneraciones del sector público, en particular, de ejecutivos y funcionarios cuyo nombramiento no tiene un origen político y cuya labor es fundamental para garantizar profesionalismo en el desempeño de la función pública", señala el comunicado del banco.

En la misma línea, Marcel apuntó a "acotar" el recorte temporal de remuneraciones contemplado en el articulado transitorio, "para evitar un impacto inmediato sobre las remuneraciones de un amplio espectro de funcionarios y prefigurar el trabajo de la comisión técnica en su primera convocatoria".

Considerando el impacto en las finanzas públicas de la determinación de remuneraciones, sugirió que la comisión realice una propuesta al Presidente de la República, "quien podría acogerla o reducirla, lo que aseguraría flexibilidad para ajustarse a shocks internos o externos, precaviendo mantener la disciplina fiscal".