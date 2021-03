Sutil critica que senadores aprobaran destinar el 6% de cotización para ahorro colectivo: “De nuevo el mundo político se disocia de la realidad”

Laboral & Personas

Timonel de la CPC indicó que ve con “escepticismo” la posibilidad de un acuerdo y que “llevamos décadas debatiendo para mejorar pensiones y no llegamos a nada”.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió al debate de la reforma de pensiones que se desarrolla en el Senado y lamentó que la comisión de Trabajo haya resuelto que el 6% de cotización individual sea destinado íntegramente a un pilar de ahorro colectivo.

El dirigente gremial indicó que "ahí tú ves que nuevamente el mundo político se disocia de la realidad, y actúa con mucho extremismo. La sociedad y las encuestas indican que más del 50% o 60% de la gente que dice: yo quiero que mi capitalización sea individual. Sin embargo, se legisla de espaldas a la población".

Agregó, en conversación con radio Futuro, que "puedo entender que es necesario reforzar el Pilar Solidario para aquellas personas que quieren más apoyo, y por tanto, uno debiera estar en una negociación que permita llegar a ciertos acuerdos y acá se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados de que esto sea una parte a ahorro colectivo o de reparto y otra parte a individual".

Pero criticó que "esto llega al Senado y se borra, la negociación queda en punto muerto. Pienso que nuevamente, así como en La Araucanía donde llevamos décadas desde el retorno a la democracia y no ha pasado nada, porque el mundo político de lado a lado no quiere avanzar, no puede o no le interesa; en materia de pensiones hace dos décadas que los organismos internacionales nos vienen diciendo que hay que aumentar la cotización, los países de la OCDE están sobre el 18%, nosotros aspiramos al 16%".

Y agregó que "y resulta que aquí se están promoviendo el retiro de fondos, generando un problema gravísimo que nos vamos a tener que hacer todos cargo como sociedad. No es capaz la sociedad política de acordar el mejor camino de acuerdo a la ciudadanía y finalmente estamos en ciertos extremos. Espero que se encuentre una solución, eso es vital para el país, pero tengo bastante escepticismo que lo podamos lograr", concluyó.