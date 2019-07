Swett defiende la “acción” del mundo empresarial en pos de impulsar la inversión

Laboral & Personas

Empresarios se reunieron ayer con el ministro de Economía, quien aseguró que se trabajará de forma constante con el mundo empresarial.

De buena forma se tomó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, el llamado del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien pidió al sector privado a ponerse en “acción” para reactivar la economía.

Tras participar en una reunión con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el dirigente se refirió a los dichos de Larraín el domingo en Pulso, señalando que “acogemos en forma súper constructiva el llamado del ministro de Hacienda a hacer más... creo que solamente le faltó la palabra ‘más’”, comentó.

En su intervención, el titular de la CPC hizo hincapié en que el mundo privado ha impulsado diversos proyectos para agilizar la inversión en el país.

“Para poner en contexto, lo que es inversión privada en marzo de 2018 estaba en un poco más de US$ 15.000 millones. Hoy tenemos inversiones a marzo de 2019 en US$ 35.799 millones. O sea, eso si no es acción, yo quiero preguntarle al ministro qué entendemos por eso”, dijo.

En sus declaraciones, Swett también destacó el impulso que ha puesto la cartera liderada por Larraín en el tema. “Nosotros celebramos y valoramos no solamente lo que ha hecho el Ministerio Hacienda con estos más de US$ 2.000 millones que creemos que es un impulso importante a la economía, sobre todo si le aplicamos amplificadores de los efectos que va a tener eso (...) si no también celebramos la coordinación que ha habido con el Banco Central, donde es muy relevante la disminución de tasas que hizo de forma oportuna”, dijo.

En tanto, el titular de Economía valoró la cita en que participaron otros representantes del mundo empresarial.

“Hemos analizado el desafío de reimpulsar el crecimiento de la inversión y de la productividad en Chile, a través de precisamente de desatar una ola de emprendimiento que aporte con nuevas ideas, con nuevos factores de competencia para efectos de atender mejor las necesidades de los consumidores, crear empleos y hacer crecer la economía”, dijo Fontaine.

¿Habrán más reuniones? Según Fontaine, esta es la primera de un programa de trabajo en que se recogerán los planteamientos de las distintas ramas de la CPC, “para efectos de nutrir lo que tiene que ser esta agenda que reimpulse la economía”, agregó.

Tras la cita, el ministro también se refirió al proyecto de ley de fraudes con tarjetas, sobre el cual señaló que “como gobierno apoyamos plenamente la idea de mejorar el tipo de regulación que hoy rige para esos efectos, de manera de darle efectiva protección a los ciudadanos frente a esta ola creciente de fraudes que se han conocido”, acotó.