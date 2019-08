Swett por diferencia en los gremios por jornada laboral: "Nuestro rol no es ser comentaristas ni entregar opiniones sobre opiniones"

Laboral & Personas

Titular de la multigremial hizo un llamado al orden: "queremos ser parte de la solución, no solo parte parte de las criticas"

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral llegó al comité ejecutivo de la CPC, y es que al interior del mundo empresarial la postura no ha sido en una sola línea.

Hay dirigentes que se han mostrado más abiertos a abordar la discusión, como el propio titular de la CPC, Alfonso Swett, y el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, quienes se han mostrado abiertos a discutir el tema; mientras que otros como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) han sostenido de forma tajante que no es el momento.

Pues, para justamente comenzar a ordenar las cosas, la discusión sobre la meteria fue uno de los temas claves al interior del tradicional comité ejecutivo de la CPC. Tras la cita, a la cual no asistió el titular de la Sofofa, Swett hizo un llamado al orden al interior del mundo gremial.

"Mi rol en la CPC, y nuestro rol en la CPC, no es ser comentaristas ni entregar opiniones sobre opiniones, nuestro rol es mantenernos unidos. Nosotros hoy día hemos abordado este tema en el comité ejecutivo, tenemos una mirada común, tenemos una postura común, nosotros ya nos pronunciamos al inicio sobre la discusión que se dio entre 40 y 41 horas. Hoy estamos a la espera de nuevas indicaciones, queremos colaborar, queremos ser parte de la solución, no solo parte de las críticas y en eso estamos. Hoy día lo prudente es ver cómo van evolucionando las noticias", sostuvo.

Tras ser consultado sobre los dichos que dio Bernardo Larraín en entrevista en Pulso, en donde señaló que la flexibilidad es la clave en el debate, Swett agregó que "no me voy a pronunciar frente a la postura del presidente de la Sofofa, por lo que me tengo que pronunciar, y nuestro rol como CPC es mantener a todo nuestro sector unido frente a un desafío que tenemos como país y sociedad, hemos tenido una muy buena discusión hoy en la mañana frente a eso y lo que hemos acordado es mantener una postura unitaria responsable, e ir viendo como va decantando esto en las próximas semanas".

Consultado sobre cuál es esa postura unitaria, el titular de la CPC señaló que "todos coincidimos en que queremos avanzar en iniciativas que mejoren el bienestar de los trabajadores", pero agregó que para que ello resulte "hay que hacerlo con mucha responsabilidad, lo que implica tener una mirada sistémica del mundo del trabajo, considerando temas de empleabilidad, salarios, productividad y calidad de vida. Cada uno de estos puntos debe ser estudiado técnicamente y con levantamiento de lo que ocurre realmente y en la práctica en cada sector, en cada empresa, en pymes y en grandes".

En tanto, desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el presidente del gremio, Manuel Melero, pidió enfrentar el debate con responsabilidad.

"Más que desangrarnos en discusiones de si son 40 o 41 horas y entramparnos en la coyuntura, hay que ver esto con más cuidado y medir las consecuencias positivas y negativas que tienen estas iniciativas", dijo Melero.

En tanto, otros líderes gremiales pidieron que es clave avanzar en un mensaje en común al interior del empresariado sobre el debate, recalcaldo que para ello es necesario contar con la participación de todos los líderes gremiales.

Convenio

Las declaraciones de Alfonso se dieron luego de firmar un convenio junto a la Primera Dama, Cecilia Morel, para fomentar la inclusión de personas mayores en el mercado laboral.

"Nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando por mayores oportunidades. Miles de ellos, de forma voluntaria, quieren seguir activos y trabajando. Es por eso que este convenio con los gremios empresariales es tan importante porque se comprometen con medidas concretas a incluir a nuestros adultos mayores en sus políticas de contratación y de capacitación", dijo la Primera Dama.