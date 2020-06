Trabajadoras de casa particular lanzan campaña para ser incluidas al seguro de cesantía

Laboral & Personas

Iniciativa también busca concientizar sobre el cumplimiento de la normativa y la fiscalización de contratos.

Una intensa campaña a través de redes sociales está desplegando el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap), la Federación de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) y la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (Anecap), con la finalidad de instalar en el debate público las demandas de las trabajadoras del rubro.

"En el marco de la crisis sanitaria, social y económica, producto del coronavirus y de la deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con las trabajadoras de casa particular, las agrupaciones sindicales del sector, hemos lanzado esta campaña #CuidaAQuienTeCuida, para visibilizar las precarias condiciones laborales en las que nos desempeñamos, y la escasa protección social que la legislación contempla para nosotras", sostiene Luz Vidal, presidenta de Sintracap.

El objetivo de la campaña, según explicó la dirigenta sindical, es visibilizar y valorar el trabajo doméstico remunerado y a sus trabajadoras.

"Hoy hemos sido abandonadas por el Estado, no tenemos derecho al Seguro de Cesantía, no tenemos acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, no tenemos los mismos derechos que otros trabajadores. Por eso, y para mitigar la problemática que están viviendo miles de trabajadoras a nivel nacional, a través de esta campaña emplazamos al gobierno y le exigimos: derecho al Seguro de Cesantía, acceso garantizado al Ingreso Familiar de Emergencia y el cumplimiento del convenio 189 de la OIT", agrega Vidal.

De acuerdo a lo informado por las trabajadoras, la campaña, que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES Chile), busca también concientizar sobre el cumplimiento de la normativa y la fiscalización de contratos, además del cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile, lo que podría mitigar el efecto de la crisis social y económica del coronavirus.

Según cifras del INE a marzo de 2020, el 53% de las trabajadoras de casa particular son informales (150.780) y el 47% tienen contrato (135.710). A este contexto, además se suma que -de acuerdo a datos recopilados por las organizaciones- 1 de cada 3 trabajadoras de casa particular son migrantes.

Respecto al convenio 189 de la OIT, hace 5 años Chile ratificó dicho pacto para regular la dignidad laboral del trabajo doméstico remunerado y la igualdad de condiciones respecto a los derechos de los demás trabajadores. Sin embargo, a juicio de las organizaciones sindicales, no se han logrado avances en dicha materia.

Ley de Protección del Empleo

La normativa, que entró en vigencia el 6 de abril, si bien entrega cobertura a las trabajadoras de casa particular, lo hace a través de una fórmula diferente.

¿Cómo? Las trabajadoras que opten a la suspensión de sus contratos, podrán pedir directamente el uso de los fondos de su cuenta de indemnización, en la AFP donde cotiza mensualmente. A diferencia de los trabajadores afiliados al seguro, quienes pueden acceder a los fondos que administra la AFC, ya sea de sus cuentas individuales o del fondo solidario.

De acuerdo al último balance de la Superintendencia de Pensiones, al 7 de junio 14.569 trabajadoras de casa particular han ingresado suspensiones de contratos de trabajo.