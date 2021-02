Trabajadoras sin derecho a sala cuna podrán postular desde hoy al subsidio "Protege"

Laboral & Personas

Se trata de un beneficio que otorga un monto de $ 200 mil a aquellas mujeres, con hijos menores de dos años, que se desempeñan en empresas con menos de 20 trabajadoras.

Atención mujeres. Desde hoy están abiertas las potulaciones al subsidio "Protege", un beneficio que entrega un aporte mensual de $ 200 mil a las trabajadoras -dependientes o independientes- que tengan un hijo menor de 2 años y que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de sus empleadores por desempeñarse en firmas con menos de 20 mujeres contratadas.

El beneficio, según explicaron desde el Ministerio del Trabajo, tiene una extensión de tres meses desde la fecha de su concesión, los que serán prorrogables mensualmente hasta por seis meses, siempre que se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y en la medida en que la condición sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 lo justifique.

Respecto al subsidio, el ministro (s) del Trabajo, Fernando Arab, dijo que se trata de una herramienta que busca ayudar a las mujeres que se han visto fuertemente afectadas por la crisis saniataria.

"Resulta clave que podamos incorporar nuevas herramientas que les permitan no solo regresar, sino que mantenerse en el mundo laboral. Además, debido a la ausencia de corresponsabilidad que existe en nuestro país, las labores domésticas y de cuidado son llevadas a cabo mayoritariamente por mujeres, motivo por el cual resulta tan importante esta ayuda, que se entregará de manera directa a miles de mujeres de nuestro país que no tienen garantizado hoy el derecho a sala cuna y, en consecuencia, no tienen con quien dejar a sus hijos", dijo Arab.

Según explicó la autoridad, con el subsidio las mujeres podrán libremente escoger entre pagar una sala cuna o bien contratar a una persona que cuide a sus hijos mientras trabajan. "Así, nos hacemos cargo de manera concreta y directa de fomentar la empleabilidad femenina en estos tiempos tan complejos", agregó.

En esa línea, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, agregó que "es de vital importancia proteger e incentivar el empleo femenino, reconociendo la responsabilidad de cuidado de niños y niñas que recae sobre las mujeres, por ello hemos impulsado este subsidio que permitirá a miles de madres contar con un alivio económico para que sus hijos e hijas menores de dos años puedan estar bien cuidados mientras ellas salen a trabajar".

Las postulaciones, según agregaron desde el Ministerio del Trabajo, se dividirá en dos tandas, la primera ventana de postulación será entre el 15 y el 28 de febrero, y luego, entre el 1 y 20 de marzo.

Para postular al subsidio, la trabajadora deberá contar con una plaza laboral de manera dependiente o independiente. En el primer caso, se exigirá contar con cuatro cotizaciones dentro de los últimos 12 meses, siempre que la cotización del mes anterior al de postulación se encuentre declarada y pagada; y, para el caso de trabajadoras independientes, deberán contar con cotizaciones en la operación renta 2020. Si se trata de trabajadores independientes voluntarios, deben cumplir con el requisito de las trabajadoras dependientes.

El beneficio, además, es compatible con el Subsidio al Empleo en sus dos líneas restantes (Protege y Contrata) y con casos en que el trabajador se haya acogido a reducción de Jornada laboral. También es compatible con otros subsidios como son el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y Bono Trabajo Mujer (BTM).