Trabajadores del sector público rechazan petición del Gobierno de volver a sus oficinas el lunes

Laboral & Personas

Ejecutivo prepara instructivo que establecerá el retorno gradual de los empleados estatales bajo estrictas medidas sanitarias, partiendo por quienes no estén en los grupos de riesgo y los funcionarios de confianza.

Un foco de tensión quedó en evidencia al terminar la semana entre las autoridades de Gobierno y plana de funcionarios. ¿La razón? El interés desde La Moneda de que el sector público pueda retomar sus actividades, poniendo en pausa a las medidas de aislamiento social a que condujo la expansión del coronavirus.

El lunes en la comisión de Hacienda del Senado, el ministro del ramo, Ignacio Briones, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, advirtieron la ralentización de algunos trámites en el aparato estatal debido a que un porcentaje importante de los funcionarios se encuentra teletrabajando, en circunstancias en que hay ciertas funciones que deben ser presenciales, como la operación de las oficinas de partes y las órdenes de compra, por ejemplo, de insumos para hospitales.

En esta línea, las autoridades hicieron un llamado a los funcionarios cuyas actividades son esenciales a que retomen el trabajo presencial, para no afectar la firma de decretos y la entrega de beneficios sociales, por citar algunos ejemplos. Todo esto, enfatizaron, bajo estrictas medidas sanitarias para evitar contagios del covid-19.

Aquel mensaje comenzó desde esta semana a ser transmitido a los trabajadores de los distintos ministerios y servicios públicos. Fuentes aseguraron que en principio se les ha pedido a los funcionarios de confianza y que no son parte de los grupos de riesgo que retomen sus funciones presenciales a partir del lunes.

Fuentes de Gobierno aseguran que la próxima semana se enviará a los ministerios y reparticiones estatales un instructivo regulando el regreso parcial de los funcionarios. El documento es trabajado por los ministerios de Hacienda, Salud e Interior, además del Servicio Civil y la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Sin embargo, la medida se encontró con críticas. Uno de los principales ha sido la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), cuyo presidente José Pérez sostuvo una teleconferencia este jueves con el director de Dipres, Matías Acevedo, y el titular del Servicio Civil, Alejandro Weber, para abordar este tema.

Pérez señaló que, más que una mesa con "foco a los impactos económicos" de la actual crisis, a la gremial le interesaría abordar una instancia que considere temas sanitarios y la manera en que se protegerá sanitariamente a trabajadores de turnos especiales para que no se infecten con el Covid-19.

"Hoy día está apareciendo esta cosa errática de que algunos trabajadores vuelven de forma voluntaria, otros vuelven el lunes y eso no se hace, porque nos ponemos en riesgo todos y todas. Hay una cuestión en este desorden de forzar un retorno a la normalidad cuando no lo es. No podemos exponer a los funcionarios públicos que están trabajando de manera remota, efectivamente en una situación anormal, porque se altera el trabajo", señaló el dirigente gremial.