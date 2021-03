Trabajadores en directorios, impuestos y Constitución, las primeras definiciones de candidatos a la Sofofa

Laboral & Personas

Gremio realizó ayer su primera franja electoral. Candidatos presentaron sus razones para sumarse al consejo. Consultados por DF, los postulantes además entregaron su postura en torno a la idea de Gabriel Boric de sumar trabajadores a los directorios.

Tres minutos. Ese fue el tiempo que tuvieron ayer los candidatos que se inscribieron para participar en la primera franja electoral de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), una instancia que habilitó el gremio para que los interesados en sumarse al consejo general contaran sus razones y motivaciones para integrarse a la máxima instancia de los industriales.

Si bien desde la comisión electoral sinceraron que veían con poco optimismo el llamado a participar en esta actividad, la jornada realizada sorprendió en participación.

“Se inscribieron 19 candidatos y para el día viernes 21, todo un éxito”, comentó Francisco Gazmuri, integrante de la Comisión Electoral del gremio empresarial.

¿En qué consistió la actividad? Conforme a lo explicado por Gazmuri, a los candidatos inscritos en la franja se les dio un tiempo para contar a los electores por qué son candidatos y qué pueden aportar como consejeros al gremio industrial.

En la jornada realizada ayer de forma telemática, participaron Rodrigo Abumohor, José Antonio Alonso, Andrés Barberis, Pilar Dañobeitia, Manuel José Casanueva, Camilo Elton, Francisco Guzman, Paola Grandela, Nuria Hernández, Patricia López, Sergio Morales, Macarena Navarrete, Rosario Navarro, Diana Posada, Hernán Rodriguez, Paul Schiodtz, Heriberto Urzúa, Roberta Valenca y Gerardo Varela.

Las definiciones

Al ser consultados respecto a sus motivaciones, los aspirantes al consejo electivo de la Sofofa coincidieron en su intención de ayudar a posicionar a la entidad como un actor relevante en la representación gremial y en el debate de las políticas públicas, cada uno aportando desde su respectivas área.

Sin embargo, al llevarlos a temas más contingentes, hay temáticas en las que existen algunos matices.

Con todo, entre todos los consultados por Diario Financiero existe acuerdo en que el proceso constitucional, el debate tributario y previsional, son los temas en los que la voz de Sofofa debe estar presente.

“Estoy convencida que el sector empresarial puede jugar un rol protagónico en los desafíos actuales y futuros del país”, sostuvo Patricia López, gerente de Infraestructura de CAP y candidata al consejo.

Por su parte, Sergio Morales, candidato de Coasin Logicalis, planteó que en la discusión constitucional “Sofofa debe tener un rol protagónico, aportando desde la experiencia, con propuestas y puntos de vista”, sostuvo

Una visión similar entregó Francisco Guzmán de Claro, quien agregó que en el debate constitucional y otros “Sofofa tiene que tomar la voz de la empresa y representar al gremio. Las empresas por sí solas son un ente social”.

La representante de Coca Cola en la competencia electoral por un cupo en el consejo, Roberta Valenca, coincidió, y sostuvo que el proceso constituyente “es una oportunidad para replantearnos como empresariado frente a la sociedad civil”, y agregó que es clave transmitir que las empresas y Sofofa son actores sociales clave para el desarrollo de Chile, un desarrollo que a su juicio debe ser “más diverso, más innovador e inclusivo”.

La candidata de AZA, Paola Grandela, coincidió, y sostuvo que desde su punto de vista Sofofa no puede no meterse y participar en ese tipo de debates. “Debe tener opìnión, en la Constitución, lo tributario, ese es el rol que tiene que tener como institución”, dijo.

¿Trabajadores a los directorios?

Diario Financiero consultó a los candidatos su opinión respecto a la idea del diputado Gabriel Boric de que los directorios de las empresas cuenten con representantes de los trabajadores, una idea a la que algunos cerraron la puerta y otros se mostraron abiertos a debatir.

“Haría bastante eco a las palabras de Juan Sutil”, comenzó diciendo Morales, agregando que a su juicio “así como no corresponde que los empresarios tengan ejecutivos dentro de las dirigencias sindicales, me parece que tampoco corresponde que los empleados tengan participación en los directorios, a menos que sean modelos tipo cooperativas”.

Valenca, por su parte, no se mostró totalmente cerrada a la idea, pero señaló que primero se debe avanzar en la inclusión de mujeres a los directorios. “Hay mucho en lo que avanzar aún en participación femenina, creo que necesitamos inclusión y diversidad. Así que una cosa a la vez, cuando estemos en igualdad de género, podemos abrir otro debate”.

Con una postura más neutra, José Antonio Alonso, director de Cervecería AB InBev, sostuvo que sin perjuicio de que las empresas son libres de determinar la composición de su propiedad, forma y tiempos de hacer cambios “siempre es bueno analizar todas las ideas, en base a información fidedigna, antecedentes y las mejores prácticas, porque así podremos hacer un mejor país”.

En la misma línea, Diana Posada, candidata de Isa Intervial, agregó que Chile está viviendo un momento “en el que debemos estar disponibles para poner sobre la mesa todas las ideas, todas las visiones y discutir con altura de miras”.

Quien sí se mostró totalmente abierto a la idea fue Francisco Guzmán, quien agregó que la idea de Boric es algo que se está implementando en otros países.

“No me cierro a la idea, en absoluto, creo que es un concepto moderno. Desde mi perspectiva lo veo como algo moderno, transformador, me parece, creo que abre una oportunidad. Esto siempre lo he dicho, pero en la diferencia nosotros podemos encontrar grandes oportunidades”, acotó.