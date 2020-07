Trabajo en tiempos de crisis: Cuáles han sido los principales cambios hasta ahora

Laboral & Personas

La pandemia del Covid-19 ha tenido un sinfín de efectos sobre el mercado laboral local. Ha modificado la búsqueda de perfiles profesionales, ha destruido plazas laborales, pero al mismo tiempo aceleró la implementación de nuevas tendencias como el teletrabajo, ha reivindicado la importancia de las habilidades blandas, cambió la forma de comunicarse al interior de las firmas, entre otros. Son cambios cada día más palpables, según coincidieron representantes de Talana, Randstad, Laborum y Trabajando.com, entidades que han observado en primera línea los coletazos negativos de la situación, en el cual la pérdida de empleos ha sido lo principal. Sin embargo, algunos destacan los aspectos positivos de la pandemia, como el fortalecimiento de los equipos y la revaloración de la confianza.



El teletrabajo llegó para quedarse

Desde Randstad son conscientes de que si bien la crisis sanitaria ha tenido un impacto negativo en el mercado laboral, destacan que ha acelerado tendencias que en otro contexto habrían tomado más tiempo de implementar.

"Sin duda, el principal cambio que hemos observado ha sido la puesta en marcha del home office, una modalidad que llegó para quedarse. De hecho, de acuerdo a un estudio de Randstad realizado a 800 trabajadores, 46% cree que seguirá teletrabajando una vez finalizada la pandemia, ya sea a tiempo completo o algunos días a la semana", sostuvo Felipe Lagos, director de Randstad Professionals.

¿A qué se debe este fenómeno? según explicó Lagos, las cuarentenas preventivas son las grandes responsables, ya que "forzaron" la implementación de esta modalidad de trabajo. Sin embargo, muchas organizaciones, con culturas de gestión que desconfiaban de los formatos flexibles, "han comprobado que el presentismo no es garantía de resultados y han puesto como prioridad la búsqueda de espacios que les permitan adaptarse a esta nueva realidad, visualizando el consiguiente ahorro de costos en infraestructura que esto implica", dijo.



Destrucción de empleo y menos búsqueda de trabajo

"Muchas personas que perdieron su trabajo no están buscando empleo porque saben que no van a encontrar". Esta fue una declaración que la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dio a fines de junio, y por la cual fue duramente criticada en redes sociales.

Y si bien su declaración puede sonar dura, es una realidad, la cual respaldan desde Laborum.com.

"Debido a las repercusiones que esta crisis causa en lo económico, ha provocado una baja de un 30% de las ofertas de empleo en Laborum.com, además también se ha provocado un cambio en las postulaciones de quienes requieren de un puesto laboral, pues muchos dejan de buscar empleo pensando que es mejor postergar las postulaciones hasta que pase la crisis, siendo que lo mejor es tratar de entrar al mundo laboral", explicó María Jesús García-Huidobro, gerente de marketing de Laborum.

"El impacto ha sido muy importante, en los últimos 10 años no había existido una baja de ofertas laborales como en estos 3 meses", agregó Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com.

Respecto a qué empleos se están perdiendo, detalló que son aquellos ligados a ventas presenciales, junto a los servicios básicos de oficina, "que se encuentran con una demanda prácticamente nula".

En la vereda contraria, los empleos más requeridos son los relacionados al área de la tecnología como programadores, desarrolladores web, desarrollador Java, administrador de sitios web, entre otros. "También está el área de logística que requiere de profesionales como jefe de ventas, de transporte, encargado de abastecimiento. Además, para el área de la salud se siguen necesitan enfermeros, psicólogos, médicos, camilleros, choferes, entre otros", agregó García Huidobro de Laborum.



Revaloración de las habilidades blandas

Si bien se ha mostrado como una solución al momento de mantener el funcionamiento de las empresas, la implementación del teletrabajo no ha sido del todo sencilla. La distancia y la dificultad para comunicarse, han reivindicado la importancia de otros aspectos dentro de los equipos, como la confianza y las habilidades blandas

"Hoy sólo es posible operar con personas en las cuales se confía, ya que a las empresas se les dificulta verificar la dedicación al trabajo, por lo que la confianza pasa a ser la principal moneda de valoración. Paralelamente, es esencial buscar personas que tengan iniciativa propia y energía para que trabajen a distancia comprometidamente", aseguró Pablo de la Barra, gerente general de Talana.

Sin embargo, este tipo de características también son relevantes cuando se está en la búsqueda de un empleo.

"Ya sea durante el tiempo que dure la crisis o post pandemia, los profesionales deben tener en cuenta que es imprescindible destacar sus habilidades blandas y, si no las tienen desarrolladas, tienen que tener presente que es el momento de comenzar a ocuparse de ello. Y es que hoy más que nunca las evaluaciones irán de lo soft a lo hard, es decir, primero se pondrán a prueba competencias como flexibilidad, comunicación efectiva y empática, liderazgo a distancia, visión de futuro y capacidad de inspirar a otros, entre otras; para luego pasar a los requerimientos técnicos de una vacante", dijo Felipe Lagos, director de Randstad Professionals.