Traslado al trabajo: aumentan quienes tardan más de horas tras la crisis social

Laboral & Personas

Antes del 18 de octubre, mayoría aseguraba que demoraba entre 30 y 60 minutos en transportarse.

Los hechos de violencia que se desarrollaron en las primeras semanas luego del inicio de la crisis social del 18 de octubre tuvieron efectos directos sobre los trabajadores: la quema y destrozos en algunas estaciones de Metro provocaron su cierre -en algunos casos de forma indefinida-, lo que terminó afectando la cotidianidad de millones de personas.

Algo de ese efecto recoge la Encuesta de Percepción del Desempleo, elaborada por Libertad y Desarrollo (LyD).

El sondeo revela que el 61% de los consultados declara que ha visto “afectada” su rutina laboral luego de los hechos de violencia que han afectado al país, mientras que un 34% señala que no la ha visto afectada (un 5% no sabe o no contesta).

Entre quienes informan haber visto variada su rutina, un 52% constata que no ha podido asistir a su trabajo “de manera regular”, mientras que un 26% afirma que su sueldo se vio “disminuido producto de que no ha podido trabajar en forma regular”. En tanto que un 13% señala que perdió su trabajo luego del 18 de octubre.

¿Cuánto más se demora?

Tal como se podía anticipar, los tiempos de desplazamiento se han incrementado de manera considerable debido al cierre de algunas estaciones de Metro y la sobredemanda de buses en la superficie.

Un ejemplo de aquello es que la encuesta revela que antes del 18 de octubre, el 55% de los consultados se demoraba entre cero a 30 minutos en trasladarse a su trabajo, mientras quienes tardaban entre 31 a 60 minutos ascendían al 29%, solo 8% demoraba entre una a dos horas y un 1% más de dos horas.

¿Cuál es la nueva realidad? Post inicio de la crisis, el 19% declara que tarda más de dos horas en trasladarse a su lugar de trabajo, mientras que el 24% se demora entre 1 y 2 horas y la misma proporción entre 31 y 60 minutos. A quienes les toma entre cero y 30 minutos desplazarse a su laburo cayó a 33%, pero sigue siendo mayoría entre los encuestados.