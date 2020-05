Valdés advierte que seguro para independientes causará distorsiones y será percibido como "injusto"

Laboral & Personas

Parlamentarios solicitaron al Gobierno quitarle urgencia a la iniciativa y dividir el proyecto.

Este viernes la comisión de Trabajo del Senado continuó con el estudio del proyecto que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes, una de las medidas de apoyo del Gobierno ante los efectos del coronavirus.

Al finalizar la comisión, los senadores le pidieron al Ejecutivo detener la urgencia del proyecto (tendrían que despacharlo el martes a la comisión de Hacienda) y estudiar la separación del aporte estatal, por un lado, y el seguro permanente, por otro. El Gobierno accedió a no apurar y la ministra del Trabajo indicó que se estudiará la posibilidad de separarlo.

"Queremos ver si el Ejecutivo está dispuesto a rescatarlo, adeciandolo para la actual emergencia. Es mejor que incluyan a los mal llamados informales y a los trabajadores por cuenta propia", declaró el presidente de la comisión, senador Juan Pablo Letelier (PS).

A la instancia fue invitado a exponer el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien criticó el diseño de la propuesta y advirtió de los riesgos que podría generar.

"La forma en que está armado, es tan enredada y será percibida como tan injusta, en un momento en que la equidad respecto de cómo el Estado está actuando es súper importante para la economía, para que la gente se quede en la casa y para probabilidades de estallidos sociales posteriores", cuestionó Valdés.

A su juicio, actualmente las medidas y beneficios planteados están avanzando hacia una estructura que provocará inequidades hoy y eventualmente distorsiones en el futuro. "Va a convenir ser de un tipo o de otro tipo. Las personas van a tener caídas de ingresos distintas y por lo tanto, tendrán tasas de reemplazos distintas", precisó.

De todas formas, destacó que el proyecto tiene una atribución buena, que es que mientras más cae la renta para un nivel dado de ingresos, más será su beneficio.

El académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica también sostuvo que es un seguro extraño si se compara con otros instrumentos. Esto, porque es muy difícil medir qué está pasando con los trabajadores que emiten boletas de honorarios. "Distinguir esfuerzo de que a uno lo despidan, del reporte de ingreso, cuánto es formal y cuánto es informal, es un desafío monumental. Es muy distinto de un asalariado que tiene un contrato que se extingue", indicó.

Asimismo, advirtió que calcular la prima justa de esta protección es casi imposible. "Salta la pregunta de por qué no usar rentas generales, si ocurren eventos parecidos en el futuro. Este seguro es para riesgos macroeconómicos, no de uno y en ese caso no veo mucha ganancia en tener un seguro personal con aportes personales, que simplemente usar esto como un bono cuando se necesite", manifestó.

Por otra parte, Valdés advirtió que podría haber riesgo de evasión de boletas dado el diseño en el largo plazo del seguro, "si la persona se recupera en la segunda mitad del año, tiene que devolver y ahí si que habrán incentivos enormes a evasión de no hacer boletas".

Por último, señaló que dada la complejidad del proyecto, con sólo el hecho de aprobarlo, "echarlo a andar y que llegue, vamos a estar en octubre".

Ministro Briones discrepa en la falta de equidad que establecería el proyecto

Tras la presentación de Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones quien también estuvo presente en la comisión, respondió a varias de sus críticas.

En primer lugar, insisitó en que no hay que hablar de seguro de cesantía. "Es un oxímoron. No existe seguro de cesantía cuando la decisión de tener o no ingresos, en parte depende de la persona", explicó.

Por otra parte, Briones negó que hubiera discrecionalidad de la autoridad en la iniciativa. "Precisamente, el proyecto indica para qué eventos la autoridad puede invocar un acto de autoridad, pero gatillado por eventos que están definidos en la ley. Es decir, esto es para cuando se produce una alteración significativa del mercado laboral de las personas a honorarios", sostuvo.

A su vez, se refirió a la inequidad de la cual habló Valdés. "Se ha puesto un acento importante en la falta de equidad, pero la verdad es que no entiendo ese punto, porque la restricción presupuestaria de una familia es siempre proporcional a sus ingresos. Por lo tanto, la caída y el impacto al presupuesto familiar es proporcional a ese ingreso. No veo cómo de otra manera, se podría abordar este tema de una forma justa, que no sea la proporcionalidad de los ingresos", aclaró Briones.

En ese sentido, el titular de Hacienda, señaló que se podría decir que se dará un monto parejo a todos, pero que esto obviamente llevaría a la pregunta de qué monto. "Probablemente para una persona de bajos ingresos esa proporción puede ser muy significativa y para una de mayores ingresos, muy insignificante. Por lo tanto, volveríamos a una discusión de equidad", argumentó.

En cuanto a los incentivos a no declarar una boleta que podría establecer esta propuesta, el secretario de Estado, manifestó que hay un doble incentivo que desincentiva esa práctica, que es que el empleador que contrata el servicio, si no emite la factura, no la puede declarar como gasto.

Por último, Briones discrepó sobre la complejidad y poca celeridad de implementación que tendría el proyecto, según las palabras de Valdés. "Puedo entender que la demora que pueda haber tiene que ver con la relación de largo plazo. Esto, porque efectivamente estaríamos creando una institucionalidad", sostuvo.

Sin embargo, afirmó que si el proyecto ya estuviera aprobado, la implementación sería automática. "Técnicamente, no hay que crear un mecanismo de implementación nuevo, sino que es el que opera la Tesorería, que nos permitió devolver las boletas de enero y febrero", precisó.