Vallejo propone gradualidad para reducir jornada laboral en PYME

Laboral & Personas

Se acordó presentar una indicación que propone gradualidad de tres años para firmas con ventas anuales de hasta 50 mil UF.

Nuevos actores han entrado al debate en la discusión en torno al proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, propuesto por las diputadas del PC, Camila Vallejo y Karol Cariola.

Ayer representantes de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme), la Confederación Nacional de Cooperativas de Chile, entre otras, se reunieron con Vallejo para manifestarle su apoyo a la propuesta.

“Los que estamos acá representamos a más del 50% de las PYME (...) y las PYME de Chile estamos por apoyar el proyecto”, dijo Roberto Rojas, presidente de Conupia.

Tras la reunión, Vallejo valoró el encuentro y se comprometió a presentar una indicación para que la propuesta -en caso de ser aprobada- se implemente con gradualidad en las micro y pequeñas empresas.

“Hemos dicho que queremos una gradualidad para las micro y pequeña empresa, y hemos trabajado en conjunto una propuesta de indicación para introducir esto al proyecto de 40 horas”, aseguró Vallejo.

Rojas, por su parte, agregó que en la reunión se acordó que dicha gradualidad sea de tres años para firmas con ventas anuales con un tope de 50 mil UF. Además, agregó que se comprometió una indicación al proyecto que moderniza al Sence, para ayudar a las empresas de menor tamaño a mejorar su productividad.

Consultado por las críticas de otros representantes PYME al proyecto de Vallejo, Rojas señaló que “el riesgo está en otros aspectos, está cuando no les pagan a tiempo, cuando no tienen créditos que sean competitivos, cuando no tenemos acceso a la competencia del mercado, ese es el verdadero problema de las PYME. El problema de más o menos productividad, es un tema que se va a resolver en la práctica, no hay evidencia de que vaya a bajar la productividad”, aseguró.

Vallejo, en tanto, al ser consultada sobre investigaciones que demuestren un impacto positivo de la propuesta, citó publicaciones de prensa y agregó que “según la teoría neoclásica de la economía, que se utiliza hoy día por economistas de distintos colores políticos, uno podría generar un aumento del 5%- 6% del empleo”.

En entrevista con Radio Universo, el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, recalcó que el Gobierno sí está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral “pero con flexibilidad”. Si bien no planteó de forma textual fusionar las propuestas, dijo que espera llegar a un punto en común en el debate.