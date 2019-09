Vallejo responde con todo a Swett: "falto de respeto, prepotente, misógino..."

Laboral & Personas

La autora de la iniciativa que tiene al gobierno y la oposición en medio de una batalla campal, diputada Camila Vallejo (PC), no se mostró sorprendida ante la decisión del Ejecutivo de concurrir al TC; porque "lo han hecho con cualquier sustantiva que no les gusta y que por no tener mayoría, como no les gusta la democracia quieren vetar esos cambios legislativos".

Y lamentó el rechazo del oficialismo al proyecto, asegurando que "creíamos que podíamos trabajar en conjunto, que esta era una medida que no solamente podía ser transversal en la oposición, sino también permear en la derecha chilena, entendiendo que necesitamos pensar en el futuro de nuestro país".

Vallejo acusó al oficialismo de actuar "con amenazas, con prepotencia, con irrespeto, con mentiras, con caricaturas y con argumentos que rayan en lo absurdo, como lo señalado por el ministro en relación a que esto va a afectar la Copa América".

Convencida que durante lo que resta de trámite legislativo "nos van a poner el pie encima", Vallejo advirtió que "nosotros vamos a responder y nos vamos a defender, como hemos hecho en la Comisión de Trabajo y lo haremos en la Sala", aun así esperan que su moción llegue a Sala a fines de septiembre, donde van a presentar la indicación comprometida para las Pyme, "porque nos interesa que esto tenga gradualidad", explicó.

Respecto de los dichos de Alfonso Swett en cuanto a que en la Comisión de Trabajo hay diputadas que nunca han trabajado, Vallejo retrucó duramente al empresario: "A mí me ha tocado servir y atender mesas a personas como él, falto de respeto, prepotente, misógino; por lo tanto, conozco bien a los de su clase y no me sorprende ese tipo de declaraciones".

No conforme con ello, la diputada comunista agregó: "Un tipo que, además, me lo pillé en CNN antes de que diera la entrevista, se hizo el lindo conmigo y luego, finalmente, sale por la prensa diciendo este tipo de cosas, me parece que decir poco caballero, es muy poco para lo que ha sido él".