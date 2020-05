Veto al Ingreso Familiar de Emergencia salta su primera valla y avanza a la Sala de la Cámara

Laboral & Personas

Comisión de Haciendaaprobó las observaciones del veto presidencial. En la Sala deberá contar con el quórum de 2/3.

Con 11 votos a favor y dos abstenciones, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados,aprobó las observaciones al proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), hechas por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a través del veto sustitutivo y aditivo enviado ayer al Congreso.

Con ello la iniciativa supera la primera valla en su tramitación, con lo que ahora pasa a la Sala donde deberá ser aprobada con un quórum de 2/3 de los parlamentarios presentes.

Con la participación de los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward, se presentó a los parlamentarios la reposición de los montos y cálculos del beneficio junto con dos modificaciones sobre la focalización en los hogares cuyos ingresos provengan de trabajos informales.

La primera es la homologación del aporte sin hacer diferenciación entre el pago que se hace al 40% de la población más vulnerable -que recibe la totalidad del monto en su primer mes- y el 60% -que recibía dos tercios del monto en el primer mes-.

Sichel explicó que esta modificación obedece a un acuerdo alcanzado durante la tramitación del proyecto original en el Senado, con lo que se asegura un mayor grado de automatización del pago. Respecto sobre si esta modificación implica mayor gasto, reiteró que dado que se contempló originalmente la posibilidad de que los trabajadores informales la banda del 60% pase al 40% más vulnerable, dada la magnitud de la crisis, no eleva el gasto del Fisco.

La segunda amplía el beneficio a los adultos mayores de 70 años que reciben la Pensión Básica Solidaria, con lo que el universo de beneficiarios se amplía a 260 mil personas más. Este cambio sí eleva el gasto del Gobierno en US$ 31 millones, con lo que el total de recursos que se utilizaran del Fondo para trabajadores informales de US$ 2.000 millones será de US$ 833 millones.

Con los casos de contagios por Covid-19 al alza, que ha llevado a que las cuarentenas progresivamente se han ampliado -abarcan el 23% de la población nacional- los parlamentarios de oposición que durante el primer intento del Gobierno eliminaron los artículos centrales, buscando que el Ejecutivo elevara el monto comprometido, respaldaron las observaciones pero con advertencias sobre lo insuficiente de la medida.

“Tengo mis dudas sobre si alcanzará el monto individual (de $65.000 que contempla el proyecto). Cuando la gente se vea contra la pared con una pandemia que no los deja salir a trabajar (…)esto no es suficiente”, señaló el diputado radical, Alexis Sepúlveda.

Agregó que “no quiero que después nos digan háganse cargo” por lo que junto con aprobar el proyecto le manifestó a los ministros que la responsabilidad será del Gobierno en caso que no se logre contener la presión social.

Quienes no dieron su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo fueron los diputados Giorgio Jackson de Revolución Democrática y Daniel Núñez, del Partico Comunista, quien además es el presidente de la comisión. Ambos se abstuvieron de votar insistiendo en que el foco pendiente sigue siendo el elevar el aporte para al menos superar la línea de la pobreza extrema.