¿Y los millennials? Un 55% de chilenos se proyecta en la empresa que trabaja

Medición también evidenció que el sueldo no determina necesariamente la estadía de un colaborador.

La movilidad aparentemente pasará a ser una característica propia del mercado laboral en Chile. Una clara pista la arrojó un estudio realizado por Laborum.com, el cual mostró que un 55% de quienes trabajan en la actualidad le gustaría desarrollarse dentro de la organización en la que se desempeña.

El registro, en el que participaron 1.013 personas de entre 20 y 50 años, también dio cuenta de diferencias sobre los plazos para concretar la proyección. Ante la pregunta de cuánto tiempo les gustaría permanecer en su empleo de hoy, el 41% declaró que tres años o un poco más, mientras que el 28% piensa que podría estar menos de un año trabajando en un mismo lugar.

El 14,8% y 15,5% restantes, creen que uno o dos años, respectivamente.

Las diferencias aumentan conforme a la edad, porque mientras el 57,6% de las personas entre 25 y 34 años aseguran que no se proyectan, esa cifra en el rango de personas mayores de 45 años es de 51,4%.

“Hoy en día las personas más allá del tiempo que permanecen en una empresa, buscan sentirse motivados y contentos”, sostiene el gerente general de Laborum.com, Sebastián Echeverría.

Y una manera de alcanzar esos objetivos, agrega, “es moverse dentro de la empresa y estar aprendiendo permanentemente, por lo que establecer planes de desarrollo de carrera es una estrategia fundamental para garantizar o al menos fortalecer las retenciones de talento”.

Más allá del sueldo

Pero, ¿qué determina la proyección y permanencia laboral dentro de una organización? De acuerdo a la encuesta, uno de los puntos fundamentales es que, contrario a lo que se cree, el sueldo no determina necesariamente la estadía de un colaborador en una empresa. Así, el 49,7% se inclinó por el respeto y reconocimiento de los superiores y pares, en circunstancias que el 28,6% señaló que alcanzar una mejor remuneración es la principal motivación.

En tercer lugar, el 21,7% manifestó que obtener beneficios es más importante que el sueldo, porque permite compatibilizar la vida personal con la laboral.

“En este estudio constatamos que los colaboradores valoran el ascenso y la movilidad interna, como un factor determinante para proyectarse laboralmente”, dice Echeverría.

Al mismo tiempo, expone el ejecutivo de Laborum, tiene importancia para los trabajadores “ser reconocidos por sus jefaturas y desempeñarse en un clima laboral óptimo”.

Un poco más abajo, acota, “hemos podido identificar que la obtención de beneficios y la necesidad de conseguir un sueldo emocional o facilidades para compatibilizar la vida laboral y personal, también están asentándose como conceptos importantes”.

¿Las empresas aseguran un ascenso?

El 73% de los encuestados consideró que sus empresas no entregan posibilidades de crecer, mientras que el 27% aseguró que sí les entregan muchas opciones para ascender en cuanto a sueldos y rangos.

"Estos datos dejan en evidencia que las empresas tienen oportunidades interesantes para crear planes de desarrollo y estrategias de movilidad al interior de cada una de ellas. Esto, tanto para fomentar la motivación, como también para retener a sus mejores talentos", dijo Echeverría.

Incluso, añadió, "si es que no tuvieran el capital humano necesario, permite comunicar mejor cuáles son las perspectivas de ascensos y qué objetivos deben alcanzarse para crecer dentro de una compañía".

Para fomentar el crecimiento de los colaboradores es importante hacer un seguimiento al rendimiento de sus equipos. Esto, porque el 19,3% comentó que en sus trabajos se ejecutan evaluaciones periódicas en relación a las tareas desempeñadas. Sin embargo, el 54% declaró que no existen mecanismos objetivos para determinar quién puede subir de puesto o aumentar su sueldo.