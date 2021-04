Laboral & Personas

Este miércoles a las 17 horas se darán a conocer los ajustes.

No paran los movimientos en el gobierno de Sebastián Piñera. De acuerdo a fuentes del Ministerio del Trabajo y de La Moneda, la actual titular de la cartera, María José Zaldívar, dejaría el cargo durante la tarde de hoy.

La salida de Zaldívar estaría pactada desde inicios de año, ya que había conversado con el mandatario sus razones para dejar el gabinete, señalando "un desgaste personal debido a razones familiares".

Sin embargo, en dicha conversación se le habría solicitado a la secretaria de Estado permanecer un par de meses más, a raíz de la tramitación de la reforma previsional. Finalmente, en las próximas horas se concretará el cambio.

#EncuestaDF Tras un período especialmente complejo, la ministra del Trabajo y Previsión Social María José Zaldívar deja, a partir de hoy, la cartera. En medio de la crisis provocada por la pandemia ¿Cómo interpretas esta señal de cara al debate sobre la reforma de pensiones? — Diario Financiero (@DFinanciero) April 7, 2021

¿El sucesor? Si bien para muchos el sucesor natural sería el actual subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, dicha alternativa no se concretaría. Al interior de la cartera suena con fuerza que llegue el diputado de la UDI, Patricio Melero, a reemplazarla.

De hecho, el ingeniero agrónomo -quien no puede repostular al Parlamento, al que arribó en 1990- tiene la ventaja de estar al tanto de las negociaciones en materia previsional, ya que es integrante tanto de la comisión de Trabajo de la Cámara como la estratégica comisión de Hacienda.

Un dato relevante es que el próximo ministro es hermano del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, quien abandonará el cargo en mayo al cumplir dos períodos al mando del gremio. Un eventual foco de conflicto para el nuevo titular del Mintrab será si se inhabilitará en las decisiones que tome la cartera respecto al sector comercio hasta que Manuel salga del cargo, en especial considerando las restricciones sanitarias y de funcionamiento que afectan al sector y la fiscalización al rubro que realiza la Dirección del Trabajo (DT).

La salida de Zaldívar se da en momentos en que se ve lejano un acuerdo por la reforma previsional, ya que durante marzo la discusión se entrampó en las fuentes de financiamiento para las mejoras propuestas por el Ejecutivo, principalmente al Pilar Solidario. Por lo mismo, nuevamente no se alcanzó el plazo autoimpuesto por las partes para alcanzar un consenso, por lo que todo apunta a que el texto se definirá en una comisión mixta. Uno de los desafíos de Melero será justamente reencauzar la discusión, en dupla con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Con todo, la definición del mandatario se conocerá en las próximas horas, con una ceremonia de cambio de gabinete que se llevará a cabo en La Moneda.

Zaldívar en el Congreso: "En este momento, soy la ministra del Trabajo"

En la comisión de Trabajo del Senado, la senadora Adriana Muñoz (PPD) emplazó a la ministra a que clarificara si siguen en el puesto o deja el gabinete.

"Es complejo el debate de un tema tan relevante como la reforma de pensiones con un gobierno que nos cambia el interlocutor cada tres meses, ya lo tuvimos con el ministro Briones y ahora nuevamente el cambio con ministra del trabajo., creo que hay poco sustento para seguir en este debate", dijo.

La ministra Zaldívar contestó que "me gustaría decir al respecto que estamos en una discusión súper importante, que estamos tratando de avanzar en poder llegar a un acuerdo. En este momento yo estoy sentada acá y soy la ministra del Trabajo, por tanto, a mí me corresponde seguir adelante con esta discusión y votación que va en directo beneficios de las personas. Es importante seguir avanzando y no detener este trabajo".

El diálogo se dio cerca del mediodía, la comisión está citada hasta las 13 horas para seguir votando el proyecto de reforma de pensiones.